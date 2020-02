10 Febbraio: appuntamento al Cinema Boldini è con 8½ regia di Federico Fellini

Da: Arci Ferrara.

Continuano le proiezioni che omaggiano il cinema di Federico Fellini in occasione del centenario della sua nascita (20 gennaio 1920).

Lunedì 10 febbraio l’appuntamento al Cinema Boldini è con 8½, in versione restaurata.

Guido Anselmi è un famoso regista alla ricerca di riposo e di un po’ di evasione in una rinomata stazione termale. Realtà e immaginazione si mescolano nella sua mente, e il luogo che dovrebbe dargli cura e distensione si popola dei personaggi che fanno parte della sua vita: l’amante Carla, la moglie Luisa, l’attrice Claudia, e contemporaneamente i colloqui con il produttore, i tecnici, con gli abituali frequentatori delle Terme, veri o irreali, aumentano la confusione di Guido e fanno emergere i ricordi più lontani della sua vita: il collegio, i suoi genitori, che poi incontrerà, ormai morti da tempo, in un cimitero. Il regista è in crisi e forse dovrà rinunciare al film a cui sta lavorando.

Al suo ottavo film e mezzo, Fellini trasforma una crisi di ispirazione in un capolavoro senza tempo, vincitore di due Oscar e film omaggiato dai registi di tutti i tempi, diventato emblema del cinema moderno. Un potente autoritratto, privo di reticenze, in cui Feliin ritrova se stesso nel racconto di un regista sorpreso da un improvviso stallo creativo, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.

“Per me è uno dei più grandi film mai realizzati. Perché va direttamente al cuore della creatività, la creatività nel cinema, che è circondato da infinite e fastidiose distrazioni e varietà di follia. E per il fatto che la storia di Guido diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa viva, vibrante, va verso il sublime” (Martin Scorsese).

Ad interpretare Guido c’è il grande Marcello Mastroianni, e assieme a lui spiccano nel cast Claudia Cardinale, Anouk Aimèe, Sandra Milo e Rossella Falk: un cast ben assortito che rende 8½ una pietra miliare nell’opera del regista di Rimini.

L’iniziativa Fellini100 è promossa dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecittà, e si inserisce in un ampio programma di celebrazioni che ricordano e divulgano l’opera e il genio del cineasta, con eventi sia in Italia che all’estero.

Il restauro è stato realizzato da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con RTI-Mediaset.

L’ultimo appuntamento di Fellini100 al Cinema Boldini sarà:

– 17 febbraio I VITELLONI

