101 agricoltori emiliani danno vita alla prima filiera del grano tenero sostenibile 100% emiliana di Molini Pivetti

Sono Francesca dell’agenzia Comunicattive, che si occupa dell’ufficio stampa di Molini Pivetti. L’azienda di Renazzo ha avviato 3 anni fa il progetto Campi Protetti Sostenibile che coinvolge oggi 101 aziende agricole emiliane della provincia di Ferrara/Modena/Bologna e da vita alla prima filiera di grano tenero emiliana 100% sostenibile. Un progetto che coinvolge tutto il territorio e che è un unicum in Italia.

La sostenibilità è uno dei valori che sta a cuore a Pivetti per questo l’azienda ha organizzato per venerdì 9 ottobre ore 10 un primo digital talk on-line sulla propria pagina facebook dal titolo “Sostenibilità alimentare: agire oggi per salvare il domani”, con l’obiettivo di rendere i consumatori informati che cos’è la sostenibilità alimentare.

Alla tavola rotonda parteciperanno alcuni dei massimi esperti italiani del settore: Lisa Casali scienziata ambientale e scrittrice, Matteo Aloe chef e creatore del brand di pizzerie Berberè, fra le 10 migliori catene in Europa, lo chef anti-spero Franco Aliberti, Prof. Dinelli dell’Università di Bologna e ricercatore di forme di agricoltura a basso impatto ambientale, Prof. Pratesi, ordinario di marketing, innovazione e sostenibilità l’agronomo Alessandro Zucchi che si occupa del progetto di Molini Pivetti Campi Protetti Sostenibile, lanciato nel 2017 e che oggi vede il coinvolgimento di 101 aziende agricole emiliane aderenti al protocollo di sostenibilità creato e certificato da CSQA. Da questo progetto è nata prima filiera di produzione del grano tenero sostenibile 100% emiliana.

Le aziende aderenti hanno Pivetti come partner affidabile, cioè sanno già che il loro grano verrà comprato da Pivetti ad un prezzo equo. E’ questa la sostenibilità per Pivetti, non solo ambientale ma anche socio-economica.

