11-12 Gennaio: 2.500 metri quadrati di mattoncini LEGO® e gli youtuber Valespo al Winter Wonderland.

2.500 metri quadrati di mattoncini LEGO® e due tra gli youtuber più amati dal popolo del web.

Sono gli eventi di punta coi quali Winter Wonderland – Natale in giostra riapre alla Fiera di Ferrara nel weekend di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Dopo aver richiamato lo scorso anno oltre 7.000 persone di tutte le età, Winter Brick, ovvero il principale evento a tema LEGO® della provincia di Ferrara, torna per la terza edizione nel più esteso luna park indoor d’Italia.

Curato dall’Associazione culturale Brickpatici, per due giorni offre al pubblico aree gioco e di creatività, la pista LEGO® Racers, il laboratorio robotico LEGO® Boost e Droidi, la mostra fotografica del gruppo Fotografia Costruttiva e opere originali realizzate coi mini laterizi danesi: ad esempio, “GigaFranco”, che riproduce in maxi scala un personaggio della serie Space, il Monte Olimpo, castelli medievali, pirati, vichinghi, diorami cittadini, soggetti di Star Wars, robottoni, la più grande città LEGO® vintage attualmente esposta in Europa, mezzi in movimento LEGO® Technic e lo stadio ferrarese Paolo Mazza, che ha richiesto ai Brickpatici oltre 600 ore di lavoro e l’impiego di circa 30.000 pezzi.

Al pupazzo Bricketto il compito di presidiare l’area LEGO®, dove non mancheranno alcune novità. Se il concorso “Piccoli costruttori LEGO®” è riservato ai bambini e ai ragazzi, il “Family Challenge” vedrà sfidarsi le famiglie, che avranno a disposizione un chilo di mattoncini e un’ora di tempo per assemblare la creazione più bella. In palio, naturalmente dei LEGO®. Per maggiori informazioni, www.winterbrick.it.

Alle 12.00 di domenica, Winter Brick ospiterà la conferenza “LEGO® e autismo. L’utilizzo del LEGO® come terapia per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico”. Relatori Lorenzo Battaglieri, presidente dell’Associazione ValBricks, Silvia Togno, consulente pedagogico, Giulia Franceschi, specializzata nella progettazione di ambienti per persone affette da autismo, e l’insegnante della scuola d’infanzia Sara Endrizzi.

Spazio, infine, alla beneficenza con l’Associazione Giulia Onlus, che opera a favore dei bambini oncologici e cui andranno i fondi raccolti attraverso un gioco con premi LEGO®.

Il secondo evento speciale in programma punta a un target preciso – i follower delle star di YouTube – ed è fissato per le 15.00 di domenica 12 gennaio. A quell’ora è previsto l’arrivo a Winter Wonderland dei Valespo, all’anagrafe Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito. Assurti a colpi di ‘vlog’ (videoblog) allo status di idoli di milioni di giovanissimi, i due ventenni romani incontrano in Fiera i propri fan, che possono così conoscerli, fotografarli e magari farsi autografare il libro “#VALESPO”, diventato un bestseller a tempo di record.

Ma non si esaurisce qui il menù dell’appuntamento organizzato da Eventi Spettacoli Snc, in collaborazione con Ferrara Fiere Congressi e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Nei 20.000 metri quadrati di padiglioni di Via della Fiera sono fruibili in piena sicurezza anche le giostre come il brucomela, il tagadà e gli autoscontri, i gonfiabili, la Dark House con fantasmi, vampiri e mummie, e il labirinto degli specchi. Per chi vuole rotolarsi in acqua senza bagnarsi c’è il grande rullo Water Ball. Senza contare la gondola della Piccola Venezia e Il Castello di Aladino con scivoli, palline e percorsi a ostacoli; i tappeti elastici e il Jumping, per saltare e fare evoluzioni in aria; i giochi a premio e a gettone. Doppia sessione (11.45 e 17.30) per Winter Circus, il circo privo di animali, mentre il teatro dei burattini è fissato per le 15.45. A ciclo pressoché continuo, il truccabimbi e la baby dance con gli animatori e la mascotte Winterello; la parata dei personaggi dei cartoni, con i quali ballare e farsi un selfie; lo show delle bolle di sapone giganti e quello di micro-magia; la caccia al tesoro e gli atelier creativi.

Sempre in funzione, una pizzeria, una piadineria, un’hamburgeria e un bar.

Orari di apertura: 10.30-20.30.

Il biglietto di ingresso (intero 5,00 €, ridotto 4,00 € per gli under 12) comprende il circo e l’animazione, mentre sono escluse le giostre e le attrazioni.

Ulteriori dettagli sul programma e sulle tariffe di ingresso al sito www.winterwonderlanditalia.com e alla pagina Facebook Winter Wonderland Ferrara.

