13 Febbraio: al Teatro Comunale De Micheli la commedia “Di su Fantasma”

Da: Comune di Copparo.

Appuntamento giovedì 13 febbraio, alle ore 21, al Teatro Comunale De Micheli con la compagnia Quei d’Aguscell in “Di su fantasma”, commedia in tre atti di Alfredo Pitteri.

La pacifica esistenza di Erasmo Mulena, ultimo conducente di vettura pubblica a cavalli di Ferrara, viene turbata a causa della presunzione della moglie Aurelia che si illude di concedere la mano della figlia Garibalda ad un giovane facoltoso concittadino.

La ragazza, tuttavia, è innamorata di un impiegato modesto ma per bene, Carletto Rospini, con il quale vorrebbe convolare a nozze; pertanto, con la complicità dell’occultista ciarlatano Professor Menabò e del suo sodale Ernestino, escogita un piano per mandare a monte il progetto della madre. Nella fantasmagorica vicenda, troveranno l’amore anche il sempliciotto Clinio, lo stalliere e Caterina, allampanata cognata di Erasmo.

Per informazioni 0532 864580, www.teatrodemicheli.it

