13 Febbraio: le sonorità soul, funk e Motown del Viviana Severini ‘Souli’ chiudono in bellezza Downtown Tower

L’ultimo appuntamento di questa edizione invernale firmata Downtown Tower, realizzata dal Clandestino di via Ragno in collaborazione con Jazz Club Ferrara, è giovedì 13 febbraio (ore 21.30) con ‘Souli’, progetto della giovane cantante e performer Viviana Severini. ‘Souli’ ha radici ben salde nella black music e il trio completato da da Claudio Francica (beatbox e chitarra semiacustica) e Riccardo Sindona (voce e chitarra elettrica) propone una personale rivisitazione di alcuni dei più celebri brani soul, funk e Motown all’insegna di contrappunti vocali e tessiture sonore elettroniche.

Viviana Severini, classe 1992 e originaria di Squillace in provincia di Catanzaro, inizia gli studi musicali in violino classico all’età di dodici anni. A questi affianca diversi anni di danza classica, contemporanea e hip hop. Distaccatasi dall’ambito classico decide di abbracciare altri generi quali il soul, l’R&B e il reggae. Frequenta dunque corsi di canto moderno, dapprima alla scuola Checksound di Catanzaro Lido e qualche anno dopo al VMS di Milano. Il 2012 segna l’inizio di una lunga produzione inedita che vede la pubblicazione di svariati singoli quali ‘Chance’ (prodotto da SKG), ‘Tell me’ e ‘Brand New Me’ ( prodotti da Three Hills), ‘Hill Of Joy’ (Kiriku Production), “Piccole cose” e dell’Ep ‘White Moon’ (Parimai Record). Numerose sono le collaborazioni e le aperture dei concerti di artisti quali Eman, Ghemon, Zulu (99Posse), Brusco e Dawn Penn. Parallelamente all’attività concertistica, la Severini frequenta il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara dove è in procinto di laurearsi in Canto Jazz. Per informazioni 0532 767101.

