14 Gennaio: Basso e Pettazzoni incontrano i cittadini di Cento

Da: ufficio stampa Lega

CENTO, 14 GENNAIO – È fissato per venerdì alle 19 al bar ‘Colazione da Tiffany’ in corso del Guercino l’appuntamento con i cittadini organizzato dalla Lega in vista dell’appuntamento elettorale per le elezioni regionali con il consigliere regionale uscente – e contese doc – Marco Pettazzoni e l’europarlamentare Alessandra Basso la quale, tra Bruxelles e Strasburgo, rappresenta gli emiliano-romagnoli difendendo i consumatori nella commissione Mercato Interno e Concorrenza.

L’appuntamento, che si svolgerà nella forma di un aperitivo offerto ai partecipanti, sarà un modo informale per scambiare opinioni e priorità tra i cittadini e i loro rappresentanti eletti.

“Siamo molto contenti della presenza della nostra europarlamentare di riferimento”, spiegano il consigliere regionale in corsa per il secondo mandato Marco Pettazzoni e la segretaria cittadina della Lega Elisabetta Giberti, “perché da sempre lavoriamo per costruire una rete di persone che possa fare il meglio per il nostro territorio e abbia bene in mente le nostre priorità”.

“Per noi”, aggiunge Giberti, “la presenza di Basso è un valore aggiunto anche nell’ottica dei temi che tratta nelle commissioni a Bruxelles, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese e i nuovi fondi all’agricoltura previsti dal nuovo patto per il mercato interno in corso di approvazione”.

Pettazzoni infine ricorda come a Bruxelles non si tratti solamente di imprese e di agricoltura: “Nel mio programma elettorale — conclude — questi punti sono fondamentali, ma rientrano nei temi centrali anche altri dossier come ad esempio sui trasporti. Da tempo in questo territorio si ragiona di collegamenti ferroviari e di Cispadana, e venerdì sarà l’occasione giusta per fare il punto della situazione con l’europarlamentare di questo territorio”.

