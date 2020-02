15 febbraio verrà presentato il libro: “(San) Francesco e i musulmani. Incontro e dialogo”.

Da: Gruppo IncontroFE.

Sabato 15 febbraio alle ore 17:00, presso l’Area Giovani di via Labriola 11 a Ferrara, il prof. Antonio Cuciniello, docente alla Cattolica di Milano, presenterà il suo libro “(San) Francesco e i musulmani. Incontro e Dialogo”, per sottolineare l’importanza del dialogo interreligioso come via per la pace universale.

Scritto in occasione dell’ottavo centenario (1219-2019) dell’incontro fra Francesco d’Assisi e il Sultano, il libro affronta i concetti di incontro e dialogo tra diverse religioni.

Si parte dall’evento storico di 800 anni fa per arrivare ad un altro incontro fondamentale nella storia degli uomini: quello di Papa Francesco con il Grande Imam Ahmadal Tayyib.

L’iniziativa è promossa dal “Gruppo Incontro” della Parrocchia di S. Agostino: aperto a tutti, prevede un momento di confronto diretto con l’autore.

