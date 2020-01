15 Gennaio all’Apollo con l’iniziativa del MEIS di Ferrara per la Giornata della Memoria.

Da: Ufficio Stampa Apollo Cinepark

Ultima giornata di proiezione domani, mercoledì 15, per il primo appuntamento dell’anno con La Grande Arte al Cinema : Leonardo, le Opere. All’Apollo il docufilm sarà in programma alle ore 19.15, mentre nei Cinepark di Cento e Comacchio sarà in sala alle 19.45.

Mercoledì , inoltre, all’Apollo serata evento organizzata e promossa dal MEIS di Ferrara: alle 21.15, all’interno delle iniziative di gennaio messe in campo per la Giornata della Memoria, l’attore e produttore Luca Barbareschi sarà in sala per presentare il film di Roman Polansky “L’ufficiale e la spia”. L’evento è ad ingresso gratuito.

«Siamo profondamente orgogliosi di collaborare con il MEIS, perché crediamo che attività come questa possano arricchire il cinema come strumento di disseminazione culturale e, allo stesso tempo, vogliamo che le nostre sale siano un “contenitore culturale” a disposizione della città di Ferrara. – commenta Simona Salustro, titolare dell’Apollo Cinepark – Siamo anche estremamente onorati di accogliere Luca Barbareschi, attore che continua ad essere illustre portabandiera dell’arte della recitazione e della produzione “made in Italy”.»

