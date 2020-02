16 Febbraio: “La Sirenetta” il ritorno di Ariel, in scena al Teatro Nuovo di Ferrara

Da: Teatro Nuovo di Ferrara.

Una storia che ha emozionato, ed ancora emoziona, intere generazioni

14 artisti in scena, proiezioni, scenografie da favola e musiche coinvolgenti vi accompagneranno in un emozionante viaggio negli abissi degli oceani

ECCEZIONALMENTE MARINA FIORDALISO STREGA DEL MARE

SERENA RIGACCI ARIEL

Musiche di Tony Labriola e Stefano Govoni

regia di Ilaria Deangelis

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Hans Christian Andersen, SDT Eventi e Luna di Miele Produzioni presentano la storia che ha appassionato intere generazioni di famiglie.

E’ la storia di Ariel, una ragazzina per metà pesce e metà umana, una Sirenetta che vive negli abissi degli oceani figlia di Tritone Re del mare. Ariel vive libera e felice, accompagnata sempre dal suo fidatissimo amico Sebastian, uno strano e pasticcione Gambero Rosso che, a modo suo la vuole proteggere da tutte le insidie ed i pericoli nascosti nei fondali marini. Le giornate passano allegre e spensierate.

Un giorno, un pò come a volte capita a tutte le adolescenti, anche Ariel disubbidì ad un preciso ordine di suo padre Re Tritone che vietava a tutti gli esseri marini di andare in superfice. Durante una delle escursioni vietate, Ariel vide passare una nave con al timone un bellissimo Principe dagli occhi azzurri come il mare ed è subito amore. Ma gli umani hanno le gambe! mentre Ariel ha la coda, una coda da pesce ci penserà la perfida Strega del mare a risolvere il problema.

La Strega del mare, al fine di prendere il posto di Re Tritone, con la complicità dei suoi due fedeli servi, metterà in atto un piano per allontanare Ariel da suo padre e auto proclamarsi finalmente Regina dei mari. Ci riuscirà??

Il resto lo scoprirete al Teatro Nuovo di Ferrara.

Due ore di spettacolo all’insegna del grande divertimento, un musical ricco di colpi di scena, musica, scenografie e coreografie travolgenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia che oltre a divertire farà riflettere sui valori dell’amore e dell’amicizia.

Tony Labriola

Autore – Produttore – Arrangiatore

Nasce a Castellammare di Stabia (NA). Musicista, compositore, arrangiatore e Presidente della SDT Music, fondata nel 2000 insieme a Stefano Govoni oggi Presidente SDT Eventi. Inizia la sua carriera come cantautore, tra i suoi successi: Good morning (CBS) (Festivalbar), Stand up Tonight (disco per l’estate) Sentimentologia (Ariston), Coco (DDD/BMG Ariola) Amore è (Ariston) Che trovata geniale (Dig-it) Festival di Saint Vincent per citarne alcuni. Dal 1987 inizia a scrivere anche per altri artisti. Tante le produzioni discografiche al suo attivo, ha collaborato come autore con grandi nomi della canzone italiana ed internazionale, soprattutto in Sud America : The Supremes & Diana Ross, Fiordaliso, Lorenzo Antonio, Little Tony, Fausto Leali, Austin Pantoja, Byanka, Los Joao, Nino D’Angelo, Riccardo Fogli, Tullio De Piscopo, James Senese, il gruppo Hidea con il quale ha vinto il Festival di Sanremo Rock RAI 1 nel 2002, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Kelly Jojce e tante altre produzioni che gli sono valse svariati dischi d’oro e di platino e riconoscimenti nel settore cinematografico. Attualmente produttore autore e riadattare di musical di successo quali La Sirenetta il Musical, Il Libro della Giungla, Cercasi Viola Violetta, Il Primo Papa-la libertà di essere uomo, Il Libro della Giungla – Il Viaggio di Mowgli, La Lauda di Francesco.

Stefano Govoni

Autore – Produttore

Nasce a Bologna. Musicista con formazione classica (organo), fonda nel 2000 la SDT Music assieme al Maestro Tony Labriola con la collaborazione del Maestro Vince Tempera ed il Maestro Luigi Albertelli. Esperto in tecniche di Relazione e Comunicazione, si occupa da oltre 12 anni di formazione in vari ambiti socio economici (bancario, assicurativo, spettacolo, finanziario, vendita e altri ancora) componendo anche musica e canzoni e collaborando con vari artisti del panorama artistico/musicale italiano. Vanta ampia esperienza nel mondo dei musical, in quanto è autore letterario e musicale de “Il Libro della Giungla – il musical” e “La Sirenetta – il musical”, “Cercasi Viola Violetta”, Autore musicale e letterario de “il Primo Papa – La libertà di essere uomo” e ovviamente “Il libro della giungla – Il Viaggio di Mowgli”.

Ilaria Deangelis

Cantante e attrice da anni sui palcoscenici più importanti d’Italia e non solo, inizia appena sedicenne come cantante solista del “Clio on tour” più di cento concerti in tutta Italia prodotti da Renault e Radio 101; incide anche due inediti per la compilation “Il Mondo è la mia città” di Radio 101. Negli anni si perfezionerà nel canto con Cinzia Spata, Daniela Satragno e Francesco Mecorio; studierà poi recitazione e script-analysis con gli attori americani Danny Lemmo e Camillia Sanes Monet. Successivamente diventa interprete e protagonista di molti dei più famosi musical e opere musicali del panorama internazionale, “Notre Dame de Paris” (di Riccardo Cocciante), “Jekyll & Hyde” (di Wildhorne e Bricusse), “Casanova” e “Amleto dramma musicale” (di Daniele Martini), “Ghost il Musical” (di Glenn Ballard e Dave Stewart), “Dirty Dancing” (di Eleanor Bergstein). Ha cantato nelle vesti rock di “Pia de Tolomei” nei concerti di Gianna Nannini per il suo tour italiano “Pia come la canto io”. Diverse sono state le sue esperienze anche sul Piccolo e Grande Schermo, dai numerosi spot come testimonial al film “In love with death”, la sit-com “Piloti”, fino alla sua recente partecipazione alla soap “Un posto al sole”. Recentemente è stata impegnata nell’opera “Il primo Papa”, scritto da Tony Labriola e Stefano Govoni, dove ha ricoperto il meraviglioso ruolo di Maria.

Oggi Ilaria fa parte del fortunato progetto discografico trio Le Dolce Vita (www.ledolcevita.it).

