18 Gennaio: incontro tecnico a Mesola sull’infestante “cipollino”

In particolare nel basso ferrarese si sta diffondendo l’infestazione da parte del Cyperus Esculento, una pianta rizomatosa che provoca problemi alle coltivazioni orticole. Facciamo il punto con esperti universitari.

È in programma per sabato 18 gennaio alle 10:00 presso la Sala della Cultura di Mesola un incontro tecnico organizzato da Coldiretti Giovani Impresa, sulla problematica della repentina proliferazione sui terreni del basso ferrarese del Cyperus, comunemente chiamato “cipollino”, un infestante rizomatosa che sta arrecando parecchi danni alle coltivazioni di un territorio che vede negli ortaggi, quali carote, radicchio, asparagi, patate, il proprio punto di eccellenza.

“Come Giovani Impresa di Ferrara – ricorda il delegato provinciale degli under 30 di Coldiretti, Filippo Pallara – ci stiamo impegnando per costruire un percorso di crescita per i giovani imprenditori, sviluppando alcuni temi che passano sia da momenti di confronto interno sulle problematiche più specifiche di noi giovani, sia da altri spunti di approfondimento che toccano tutte le imprese agricole. Abbiamo affrontato nei mesi scorsi le problematiche del settore ortofrutticolo, della digitalizzazione delle imprese, al come fare rete, abbiamo partecipato al Villaggio Coldiretti a Bologna, ed ora desideriamo affrontare un tema molto particolare, che riguarda in particolare il basso ferrarese e che rischia di mettere in crisi l’orticoltura di questo territorio. Tutte le imprese agricole interessate sono invitate a partecipare per acquisire conoscenze e fare tesoro di esperienze maturate ad alto livello”.

Il convegno vedrà come relatori il dott. Marco Milan del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’ Università di Torino, coadiuvato dal dott. Tiziano Pozzi esperto in campi sperimentali e saggi di prova in campo.

Il dott. Milan insieme al proprio staff da anni sta facendo ricerca e sperimentazione sulle tecniche di controllo del Cyperus, infestante particolarmente diffusa anche nei terreni umidi delle risaie del Vercellese e Pavia.

