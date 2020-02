19 Febbraio: proiezione speciale al Cinema Boldrini “Alla Mia Piccola Sama (For Sama) di Waad Al-Khateab e Edward Watts

Da: Arci Ferrara APS.

Mercoledì 19 febbraio arriva al Cinema Boldini – in versione originale con sottotitoli in italiano – ALLA MIA PICCOLA SAMA (For Sama), il film documentario più potente mai uscito sulla guerra in Siria che prende la forma di una lettera d’amore di una madre per la figlia.

Waad ha 26 anni ed è siriana, ha una figlia piccola di nome Sama, nata dal matrimonio con Hemza, il suo amico d’infanzia che diventerà suo marito durante l’assedio e opera come medico sul campo ad Aleppo.

La paura di non veder crescere la piccola Sama porta Waad, con la telecamera costantemente in spalla, a raccontare senza censure i terribili crimini e le atrocità commesse dal regime di Assad sulla popolazione siriana.

Il film vuole essere un gesto d’amore per la figlia, ma anche una testimonianza diretta per noi, spettatori anestetizzati e incapaci di provare quello che la popolazione siriana deve affrontare quotidianamente: la lotta costante per la sopravvivenza e la possibilità di perdere le persone più care.

Ma c’è di più, perché il film non si configura solo come un potenziale testamento privato e collettivo, ma anche come il racconto urgente e umanissimo di una crescita personale, accelerata dagli eventi, che trasforma una ragazza in una donna e madre, e una giovane filmaker in una giornalista coraggiosa e rispettata, una voce dalla primissima linea, tutto senza pregiudicare l’intimità del suo obiettivo, inteso nel duplice significato di mezzo e fine.

Al centro di tutto c’è la piccolissima Sama, cuore pulsante della rivoluzione, termometro di sopravvivenza, miracolo incastonato nell’orrore della tragedia nella tragedia: il genocidio dei bambini siriani. Della loro sofferenza, ma anche della loro resistenza, Sama è il simbolo toccante e universale.

Il film ha ottenuto la nomination agli Oscar come miglior documentario ed è stato premiato al Festival di Cannes e ai BAFTA Awards come Miglior Documentario.

For Sama è patrocinato da Amnesty International – Italia.ed oltre ad essere un documentario di grande qualità, è connesso anche alla campagna umanitaria Action For Sama, che nasce dai registi Waad Al-Kateab e Edward Watts con l’intento di sensibilizzare il pubblico circa la situazione di sofferenza in cui sono costretti a vivere i cittadini siriani.

Commenta