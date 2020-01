Da: Ferrara Off Teatro.

Comincia un febbraio pieno di appuntamenti a Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) tra teatro, danza e musica. Sabato 1 febbraio, alle ore 21, torna a Ferrara l’attore abruzzese Alessandro Blasioli – autore e interprete di ‘Sciaboletta’, apprezzatissimo nella scorsa stagione e durante BONSAI Festival di Microteatro – che questo week end si cimenta in uno spettacolo sul terremoto de L’Aquila dal titolo ‘Questa è casa mia’, un monologo di teatro civile, vincitore di diversi premi e riconoscimenti, che racconta con acuta ironia i momenti successivi al sisma aquilano e le (inefficienti) scelte dello Stato per farvi fronte.

‘Questa è casa mia’ è la storia vissuta dalla famiglia aquilana Solfanelli a seguito del terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009 e alla conseguente gestione del post sisma; è la storia di un’amicizia, quella tra Paolo, aquilano e figlio unico dei Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo.

Domenica 2 febbraio, alle 17.30, quarto appuntamento con Giacomo Cossio e l’arte contemporanea, dedicato ad Alberto Burri. Se oggi l’arte la si fa con tutto, lo si deve a lui. I sacchi, le plastiche, i ferri e i sugheri hanno cambiato e aperto nuove e inaspettate vie di sperimentazione plastica e pittorica.

Il suo ultimo capolavoro – il Cretto di Gibellina – è stato ultimato nel 2015, dieci anni dopo la sua morte; rimane l’opera di Land-Art più vasta e importante che abbiamo in Europa.

Immenso è stato il suo contributo nel portare l’Italia al centro del dibattito internazionale sui linguaggi dell’arte contemporanea. L’intero ciclo di lezioni è patrocinato da Ferrara Arte.

L’ingresso a tutte le attività culturali è riservato ai soci. Il biglietto è di 12 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa), 10 euro soci, riduzioni per Universitari, Under 30 e Under 18.

‘Spiegare l’arte contemporanea’ ingresso 5 euro soci, 10 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa), abbonamento a sei lezioni 20 euro soci, 25 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa). Maggiori informazioni online o al numero 333 6282360.

