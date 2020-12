1985/2020 il traguardo di Green Sport

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Sandro Zaniboni, ASCOM Ferrara

1985-2020: da 35 anni il negozio Green Sport in Foro Boario rappresenta un punto di riferimento per i consumatori della primissima periferia di Ferrara.

“Credo che questo sia un esempio di attaccamento al lavoro e passione che vada segnalato – sottolinea Giulio Felloni, presidente provinciale Ascom Confcommercio Ferrara – i negozi di vicinato rappresentano un elemento importante ed insostituibile di socialità oltre che economico per le nostre città. E’ davvero il momento di sostenere i negozi sottocasa e di fiducia”

“Come dice la canzone di Vasco – spiega Katia Campanella, accanto alla mamma Olivetta – eh già siamo ancora qua. Sono stati anni trascorsi ad inventarsi come difendere e sviluppare il nostro lavoro nell’abbigliamento – aggiunge ad una sola voce con la madre e collega da una vita – d’altra parte in un momento complesso come questo per il mondo del commercio, il nostro traguardo, sudato e raggiunto con tanta determinazione, può essere uno spunto anche per altri a non arrendersi anzi a guardare avanti”. Con quale ricetta ? “Abbiamo investito molto in questi mesi di chiusura forzata per dare una bella veste Social alla nostra attività commerciale – proseguono le due titolari – e questo ci ha permesso di mantenere i contatti con i nostri clienti abituali e nel contempo di incuriosirne altri nuovi. Comunque sia chiaro è una sfida continua, una sorta di gara di resistenza, nella quale è stato importante il sostegno di Ascom Confcommercio Ferrara alla quale ci siamo associate da subito”.

Un compleanno che si è celebrato oggi (05/12), un appuntamento sobrio e distanziato come vogliono le disposizioni sanitarie ma che comunque ha rappresentato un piccolo elemento di fiducia e speranza in un panorama nel quale agli operatori del commercio, turismo e servizi in questo 2020 è stato richiesto di sopportare sacrifici pesantissimi.

Da sx: Davide Urban (direttore Ascom), Olivetta Rimondi (Green Sport), Giulio Felloni (presidente Ascom), Katia Campanella (Green Sport), Simona Tumiati (funzionaria Ascom).

