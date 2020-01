2 Febbraio: riapre la casa Beethoven al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara.

Da: Ferrara Musica.

Nuovo appuntamento con Casa Beethoven domenica 2 febbraio alle 11 al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara. La rassegna promossa da Orchestra Città di Ferrara e da Associazione Bal’danza per la stagione di Ferrara Musica 2019/2020 metterà in scena i due Quintetti per pianoforte e fiati di Spohr e Beethoven. Due capolavori assoluti della musica cameristica tra Sette e Ottocento, comunicativi e immediati, da sempre di grande soddisfazione per l’ascoltatore. Spohr è una figura di transizione fra Classicismo e Romanticismo, noto soprattutto per i suoi Concerti per violino e popolarissimo all’epoca. Il Quintetto op. 16 di Beethoven, scritto in esplicito omaggio a quello di Mozart, è un’opera giovanile tutta da gustare, soprattutto per l’eleganza dell’Andante e per il carattere di danza rustica del Finale. Protagonisti del concerto saranno il pianista Denis Zardi assieme a Nicola Guidetti (flauto), Giovanni Polo (clarinetto), Vittorio Ordonselli (fagotto) e Massimo Mondaini (corno). “Casa Beethoven” proseguirà domenica 16 febbraio con i Solisti OCF impegnati nel Nonetto di Lachner, altro magnifico caposaldo del repertorio di inizio Ottocento, ingiustamente considerato “minore” come il Quintetto di Spohr.

