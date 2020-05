2020 Apollo e Cinepark con #riaccendilcinema di ANEC

Tempo di lettura: < 1 minuto

Le sale dell’Apollo di Ferrara e dei Cinepark di Cento e Comacchio aderiscono all’iniziativa #riaccendilcinema, flash mob, organizzato da ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema Accademia del Cinema Italiano – per lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni con il quale si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale.

Le insegne di Apollo e dei Cinepark si accenderanno quindi nella serata dell’8 maggio, in contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25.

In tutto il territorio nazionale, a seguito del lockdown, 1.600 strutture cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di oltre 4.000 schermi. #riaccendilcinema vuole fortemente ricordare che il cinema in Italia c’è e non aspetta che la possibilità di ripartire e per un ritorno alla normalità.

