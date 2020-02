21 Febbraio: Leonardo Veronesi al Hanger Birrerie

Da: Organizzatori.

Sarà di nuovo ospite presso Hangar Birrerie in Via Poledrelli 21, Ferrara il cantautore Leonardo Veronesi che dopo la riuscita performance dello scorso gennaio si esibirà venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 21.30. Hangar è un locale molto particolare: non solo buon cibo ma uno spazio dove rilassarsi, conversare, ascoltare musica, seguire le proposte teatrali, bere una birra a fine partita… Un locale nuovo per trascorrere qualche ora in relax nel giardino creativo di Factory Grisù.

LEONARDO VERONESI artista a tutto tondo poliedrico nelle sue varie manifestazioni artistiche, si esibirà con Silvia Marcenaro (violino) ed Eugenio Cabitta (chitarra acustica e cori) proseguendo nella direzione intrapresa di una continua sperimentazione di sonorità diverse e di contaminazioni musicali. Il repertorio di inediti e cover selezionate che rappresentano la grande musica italiana, pensati appositamente per l’evento è stato rivisitato in chiave acustico – sinfonika per arrivare ad arrangiamenti che trasportano in diverse atmosfere musicali. Un cast di musicisti di qualità come la musica che lui propone.

Cantautore originale Leonardo Veronesi in modo ironico canta un quotidiano che per quanto rientri in uno schema di normalità ha sempre un margine di imprevedibilità, qualcosa che non si riesce a valutare, qualcosa che sfugge al nostro controllo. Veronesi ha al suo attivo 5 album (UNO- DOMANDARIO – L’ANARCHIA DELLA RAGIONE- NON HAI TENUTO CONTO DEGLI ZOMBIE – IL TEATRINO DELL’INUTILITA’), un EP “ATIPICO”, un libro NON ABBIAMO TENUTO CONTO DEGLI ZOMBIE (Edizioni La Carmelina), vari videoclip (l’ultimo dei quali “PENSACI BENE” legato ad un progetto di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani), e prosegue un percorso stimolante improntato su una ricerca di sonorità e soluzioni musicali originali che lo porta in giro per live, spettacoli teatrali ed eventi culturali in nome di una forte volontà di creare nuove sinergie da sempre alla base dei suoi progetti e che lo vedrà collaborare con musicisti diversi a seconda dei vari contesti. Appuntamento da non perdere quindi per trascorrere qualche ora serena in compagnia in un ambiente tutto da scoprire ascoltando buona musica!

