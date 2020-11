Tempo di lettura: 2 minuti

Alfabeto Simenon(edizioni Bd) è un libro che dà le giuste coordinate per accostarsi a un gigante della letteratura del Novecento. Alfabeto Simenon, lavoro a quattro mani fra lo scrittore Alberto Schiavone e il fumettista Maurizio Lacavalla, sarà presentato venerdì 20 novembre alle 21 in diretta dalla pagina facebook del Microfestival delle storie e del quotidiano Ferraraitalia. A dialogare con gli autori, Riccarda Dalbuoni e il fumettista Biagio Panzani. Ogni capitolo è una lettera dell’alfabeto, un segmento della vita e dell’arte di Simenon di cui cogliere ossessioni, intimità, mancanze, amori, viaggi. Un libro che fa venire voglia di andare a rileggere quanto ci ha lasciato Simenon tra romanzi racconti, articoli e una produzione vastissima per cui il padre di Maigret non smette di essere grande.

Il Microfestival si dedica, inoltre, all’attualità per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lunedì 23 novembre alle 21, in diretta facebook assieme alla psicologa Rosaria Dell’Aversana, responsabile del centro antiviolenza polesano (Rovigo, Adria, Lendinara), all’insegnante di scuola secondaria inferiore Roberta Celeghin e all’assessore alle Pari opportunità di Polesella Consuelo Pavani, verranno illustrati i dati provinciali sui fenomeni di violenza sulle donne e si parlerà di come prevenire stereotipi e discriminazione a partire dall’adolescenza. Modera l’incontro Riccarda Dalbuoni.

Per seguire la diretta sulla pagina Fb Ferraraitalia: https://www.facebook.com/ferraraitaliaquotidiano

Per informazioni: microfestivaldellestorie@gmail.com, messenger: microfestival delle storie.

