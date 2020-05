210 imprese in un mese per “Ripartireimpresa”, il portale della camera di commercio sull’emergenza coronavirus

Tempo di lettura: 3 minuti

210 imprese, oltre 1000 visualizzazioni, 33 interventi di assistenza soprattutto sui protocolli di sicurezza e sulle misure economiche, 103 schede informative aggiornate. Questo il bilancio, a circa un mese dalla sua messa online, di RipartireImpresa, la piattaforma realizzata da Unioncamere, in collaborazione con InfoCameree e le Camere di commercio italiane, per aiutare gli imprenditori a districarsi tra i provvedimenti, nazionali e regionali, diretti al contenimento della diffusione del Covid 19.

Raggiungibile all’indirizzo https://ripartireimpresa.unioncamere.it/, dal sito di Unioncamere e da quello della Camera di commercio di Ferrara, il portale consente una ricerca mirata delle norme adottate a livello centrale e locale e dedica particolare attenzione alle opportunità di sostegno economico. La navigazione è semplice e intuitiva. Selezionando l’attività svolta e la regione in cui viene esercitata, è possibile prendere visione dei provvedimenti di principale interesse: attività che possono operare; misure dei Decreti Cura Italia e Liquidità; gli interventi a favore delle imprese previsti dal Decreto Rilancio; i servizi di assistenza disponibili e le iniziative di sostegno dell’Ente di Largo Castello. Inoltre, è presente una selezione di notizie continuamente aggiornate e un servizio di assistenza tecnica per gli eventuali problemi di fruizione.

“L’obiettivo – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni – deve essere quello di promuovere le nostre filiere produttive, agevolare le operazioni di messa a norma dei punti vendita e dell’attività a contatto con il pubblico (con le nuove prescrizioni), attrarre sul territorio attività d’impresa. Dobbiamo impegnarci in un grande progetto per l’export e promuovere Ferrara, nei nostri consumi e nelle scelte turistiche. Alcune attività non potranno essere condotte come prima e la Camera di commercio, insieme alle associazioni di categoria, è al fianco degli imprenditori per sostenere queste nuove modalità di lavoro”.

Tornando al portale, la navigazione per settori consente di ottenere informazioni puntuali e sintetiche su diversi aspetti fondamentali della normativa in vigore. Oltre alla possibilità di operare, infatti, l’impresa potrà conoscere rapidamente quali sono le modalità di accesso negli impianti e nei locali di lavoro consentite, gli obblighi di pulizia e sanificazione dell’impresa, quelli inerenti l’organizzazione aziendale o la sorveglianza sanitaria sui dipendenti. Insieme a questo, in rilievo, dalla pagina di accoglienza si accede rapidamente alle informazioni più utili, ai documenti e ai servizi di assistenza che grandi istituzioni e organizzazioni imprenditoriali pubblicano sul web.

