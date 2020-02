22 Febbraio: Adriana Lorenzi con il suo ultimo libro “Racconta che ti passa”

Da: Centro Documentazione Donna Ferrara.

Incontro con Adriana Lorenzi , condotto da Giulia Ciarpaglini, per parlare del suo ultimo libro, pubblicato dalle edizioni Bolis, ma anche per ricordare la sua attività di conduttrice di Laboratori di scrittura creativa. In particolare vorremmo discutere riguardo alla sua opera di redattrice di due giornali scritti da carcerati: il famoso, anche a livello nazionale, Ristretti orizzonti e l’altro, relativo al carcere di Bergamo, Spazi( ), diario aperto dalla prigione.

Adriana Lorenzi, vive e lavora a Bergamo, è critica letteraria, formatrice nell’ambito della scrittura autobiografica e scrittrice. Collabora con le riviste Leggere Donna e Ristretti orizzonti. Ha pubblicato: Parole ammalate di vita (1999), Tazze vuote, tazze utili (2004), Non restate in silenzio (2008), Amartinengo (2011), Cartoline dal carcere (2013), La bergafemmina (2014), Racconta che ti passa (2019).

