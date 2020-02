22 Febbraio: Argenta inaugura mostra-evento “Le Vite” della pittrice Monica Iaccheri

Da: Comune di Argenta.

Inaugurerà sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.00 al Centro Culturale Mercato (Piazza Guglielmo Marconi, 1 – Argenta FE), “Le Vite”, la Mostra-Evento della pittrice ritrattista Monica Iaccheri.

L’evento inaugurale sarà non convenzionale, fatto di letture (anche divertenti), di installazioni (decisamente inaspettate), di poesie… il tutto abbracciato dalla musica dell’arpista Lucia Balbi.

Entrando nelle sale espositive, si è letteralmente investiti da decine di sguardi. Occhi che puntano lo spettatore, diretti e sfrontati. “Si ha la sensazione di essere ‘osservati’ – dice la critica d’arte Elenia Masini – come se i quadri volessero parlarci”,.

I ritratti rimarranno esposti fino all’8 marzo, datain cui si terrà il finissage tutto dedicato alle donne con una lettura di poesie di Valeria Rossi – al quarto libro pubblicato – accompagnata dalle struggenti note del sax di Dario Lusa.

Della Mostra-Evento fa parte anche il progetto “Guarda e racconta” che intende premiare – con un ritratto personalizzato della Iaccheri – il miglior racconto ispirato a uno dei dipinti esposti. Chi volesse partecipare potrà depositare il proprio elaborato nell’apposito contenitore ubicato al Centro Culturale Mercato per tutta la durata della mostra. Il regolamento è consultabile presso il Centro e su Facebook. La premiazione avverrà sabato 28 marzo alle ore 18.00 presso la Cineteca del Centro.

Monica è nata a Codigoro (FE) il 27 Febbraio 1968 e da vent’anni vive ad Argenta.

Diplomata all’Istituto d’Arte di Ravenna, ha frequentato, poi, l’Accademia di Belle Arti a Bologna.

Da sempre dipinge. I suoi lavori, però, sono rimasti, per pudore, quasi sempre custoditi fra le mura di casa sua. A cinquant’anni ha deciso che era tempo di rinascere e ha iniziato a mostrare i suoi quadri.

Ha esposto a Bologna, in una collettiva di sette ritrattiste, presso Stepping Stone per Art City White Night, un evento collaterale di ArteFiera 2018.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica nei seguenti orari:

Martedì e mercoledì: ore 9.00/13.00; giovedì, venerdì e sabato: ore 9.00/13.00 – 15.30/18.30; domenica: 15.30/18.30.

Per informazioni: Centro Culturale Mercato, Piazza Guglielmo Marconi, 1 – Argenta (FE), 0532.330258 – 800.111.760

