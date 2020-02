22 Febbraio: il club amici dell’arte inaugura una collettiva dedicata al gatto

Da: Club Amici dell’Arte.

Sarà interamente dedicata al gatto la mostra collettiva che il Club Amici dell’Arte inaugura sabato 22 Febbraio 2020 (vernissage ore 17.30) presso lo spazio espositivo di Via Boccacanale di S.Stefano 19/B.

In parete le opere pittoriche e fotografiche di quattordici artisti, soci del Club Amici dell’Arte, che hanno voluto omaggiare il gatto in occasione della giornata internazionale del gatto dello scorso 17 febbraio.

Proprio a questo “Amico di Famiglia” è dedicata la collettiva che il club cittadino ha organizzato proprio per il prossimo 22 febbraio e che resterà in parete fino al 1 Marzo p.v.

Pittura e fotografia che si accompagneranno l’un l’altra in questo percorso ideale nel rapporto tra l’uomo e l’animale domestico per antonomasia.

In parete saranno le opere di: Gian Luca Amaroli, Maura Berti, Francesca Bianchini, Paola Braglia Scarpa, Lisetta Capozzi, Wanda Formigoni, Sara Gazzotti, Francesca Lanzoni, Lorenzo Lorenzetti, Franco Marchesi, Joaquin Molina, Cinzia Reggiani, Pietro Regnani, Mauro Ruggeri.

La mostra, ad ingresso libero, è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 19.

