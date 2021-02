“NOMAD – In cammino con Bruce Chatwin” di Werner Herzog su cinepark.tv

Tempo di lettura: 2 minuti

A cura dell’Uff. Stampa Apollo – Cinepark Group

Si apre una settimana piena di opportunità da godere sulla piattaforma cinepark.tv!

Da giovedì 25 arriva in prima visione “NOMAD – In cammino con Bruce Chatwin”, di Werner Herzog.

Durante gli ultimi anni della vita di Bruce Chatwin il regista tedesco Werner Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese ad alcuni progetti e fra i due è nata un’amicizia istintiva e profonda. In Nomad Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attraversando continenti con l’inseparabile zaino di pelle sulle spalle: quello zaino che ora appartiene a Herzog, e che diventa il terzo protagonista del film.

Altra prima visione disponible è “Squizo”, opera prima di Duccio Fabbri, un documentario in cui il regista riesce ad incontrare Louis Wolfson, autore apprezzato negli anni Settanta e poi scomparso in un misterioso anonimato, al quale era stata diagnosticata sin da bambino la schizofrenia e che lasciò gli Stati Uniti per trasferirsi a Montreal per poi trovare una collocazione definitiva a Puerto Rico.

Per tutta la famiglia troviamo in piattaforma anche la commedia “Criminali come noi” che ha vinto il premio Goya come miglior film Latino americano del 2020, mentre per i più piccoli c’è “Il bambino che scoprì il mondo”, cartone animato che racconta della scoperta del mondo urbano da parte di un bimbo sempre vissuto nell’armonia e nella bellezza della campagna americana.

