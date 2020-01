23 Gennaio: Elly Schlein a Ferrara

Da: Ufficio Stampa Emilia Romagna Coraggiosa

BOLOGNA- CASTEL SAN PIETRO TERME SCUOLA, CULTURA, CASA, MUTUO, LAVORO con LAURA PASQUALI e FRANCESCO CAPOBIANCO Ore 20.00 sala Sassi, Castel San Pietro Terme

FERRARA-CANAPA,UNA RISORSA PER IL FUTURO con LEONARDO GRASSI e FLAVIO ROMANI Ore19.00 presso Korova Milk Bar in Via Croce Bianca, 51, Ferrara

FERRARA-CLIMA. LE PROPOSTE CORAGGIOSE ELLY SCHLEIN e FLAVIO ROMANI presso Korova Milk Bar in Via Croce Bianca, 51. Ore 21 Arianna Poli Acoustic Live; Ore 21.30 Schlein e Romani dialogano con Dario Nardi Extintion Rebellion Ferrara e Michele Darsiè Fridays for future Ferrara.Coordina Arianna Poli Coraggiosa Ferrara

FORLI CESENA- APERITIVO con CECILIA ALAGNA Ore 19.15 presso il Jump Café di Forlì

PARMA INCONTRO CON ARTURO SCOTTO e FRANCESCO GHISONI Ore 17.30 Presso Caffè Orientale Salsomaggiore in via Divisione Julia, Salsomaggiore Terme (PR)

INCONTRO CON ARTURO SCOTTO E ANNA RITA MAURIZIO Ore 20.30 Presso Circolo Articolo Uno in Viale Piacenza (PR)

RIMINI SCONFINATO con FLAVIO MINA Ore 21.00 in concerto/dialogo con Sauro Pari (Fondazione Cetacea), Vittorio D’Augusta (artista e insegnante) Fabio Fiori (scrittore e insegnante) presso la Cooperativa lavoratori del mare IN Via F.Lli Leurini, 1, Rimini.

Commenta