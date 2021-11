AZIONE POETICA DIFFUSA “a tu per tu”. Non una semplice lettura ad alta voce ma un’esperienza unica e intima di riflessione.



In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le biblioteche di Ferrara, all’unisono, propongono una performance poetica per uno spettatore alla volta.

Vi invitiamo a scegliere una o più biblioteche in cui recarvi e lì scoprire i percorsi poetici proposti, in cui ogni poesia verrà letta o narrata a bassa voce “a tu per tu”.

L’evento si svolgerà contestualmente nelle seguenti biblioteche: Biblioteca comunale Ariostea, Biblioteca Casa Niccolini, Biblioteca Giorgio Bassani, Biblioteca Dino Tebaldi, Biblioteca Gianni Rodari, Biblioteca Aldo Luppi, Biblioteca Popolare Giardino, Biblioteca Centro Documentazione Donna