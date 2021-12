raccolta mozziconi Plastic Free

Tempo di lettura: 3 minuti

12 dicembre Ferrara

Domenica mattina l’associazione Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Ferrara, ha organizzato per le vie della città un raccolta di mozziconi e piccoli rifiuti con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a non gettare più nulla a terra La giornata con temperatura rigida, ma con un bellissimo sole, è iniziata a Porta Paola, dove i volontari, divisi in 5 gruppi, per percorsi diversi raccogliendo con guanti e pinze, hanno raggiunto il centro cittadino.

Una bella foto insieme sotto l’albero in piazza Duomo e tanta sensibilizzazione parlando con i cittadini incuriositi e regalando ai fumatori i porta mozziconi portatili forniti dal Gruppo Hera.

Sono stati raccolti quasi 13 kg di mozziconi con una stima di poco meno di 19.000 pezzi 19.000 GESTI DI INCIVILTA’ Raccolti anche due sacchi grandi di altri piccoli rifiuti e parecchie bottiglie di vetro Una passeggiata ecologica alla portata di tutti, per far capire l’impatto di un gesto considerato banale, ma dal grande peso in termini di inquinamento. Basta davvero poco, come usare un porta mozziconi tascabile per evitare questo scempio, il mondo non è un posacenere.”

Il rientro sempre a Porta Paola dove abbiamo festeggiato bevendo vin brulé, thè e caffè e mangiando l’ottima torta tenerina offerta da un panificio della zona. Le raccolte Plastic Free sono sempre un momento di ritrovo sociale, di festa, di svago, due ore all’aria aperta tra battute e chiacchiere. Tra un sorriso e l’altro si sensibilizzano le persone, si fa del bene alla natura, all’ambiente e anche a noi stessi.

L’incivile gesto di gettare un mozzicone a terra è un comportamento diffuso, purtroppo quasi normale. Probabilmente non si ha la consapevolezza del il fatto che questo tipo di rifiuto impiega da 5 a 15 anni per degradarsi e nel frattempo rilascia molteplici sostanze tossiche nel terreno, oltre ad essere scambiato come cibo dagli animali causando loro importanti complicazioni anche mortali.

Con questa iniziativa vogliamo portare in evidenza l’entità del problema, diffondere il più possibile il nostro slogan #cambiagesto affinché, questo spiacevole gesto, possa appunto essere cambiato, adottando un comportamento rispettoso e consapevole verso l’ambiente e il territorio.

L'associazione nazionale Plastic Free, ormai ben radicata in tutta la provincia ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica dispersa in natura. L’impatto di questo materiale sugli ecosistemi è devastante e sta diventando insostenibile. La Onlus si sta impegnando tantissimo per portare le persone ad essere più consapevoli su questa tematica ed in soli due anni ha recuperato oltre un milione di kg di plastica e rifiuti, coinvolgendo migliaia di volontari e associati, dirigendo ora la sua attenzione al mondo della scuola per educare i più giovani al rispetto del pianeta. In quest’ottica, oltre alle classiche pulizie ambientali, Plastic Free ha aderito anche alla campagna per sensibilizzare sul tema mozziconi, lanciando l’hastag #cambiagesto.

