Il 25 aprile è già ieri. Ma ancora non è passato. Almeno a leggere questa lettera, o quasi lettera, che a dir la verità non è vero che è arrivata in redazione. L’ho invece trovata per caso su un social. E appena letta ho subito pensato che pubblicarla fosse giusto, necessario. Mi è sembrato un filo (rosso) teso tra un antica storia della Resistenza (che alcuni oggi si ostinano a negare) e le ragazze e i ragazzi di oggi. Chiedo scusa ad A LI Ce, ma c’era scritto solo quel A LI Ce, il suo nome e cognome non c’era, e non sapevo come contattarla. Ma forse anche questo non viene a caso: mi piace pensare che la quasi-anonima A LI Ce presti qui la sua penna e la sua voce a tante altre e a tanti altri. Di loro, oggi più che mai abbiamo bisogno.

(Effe Emme)

di A LI Ce

25 aprile 1945-2020

Caro zio,

mi rivolgo a te come ‘zio’ anche se tale non sei – un lontano cugino, fratello di qualcuno con un cognome che mi appartiene per parte di madre, e che mi porto sotto pelle come un indumento invisibile; la parentela si dirama in ogni direzione come un intrico di ragnatela, fonetica orfana di lemmi di una lingua che so a malapena pronunciare.

Non ho davvero nulla di te, all’infuori di una fotografia sbiadita nel monumento dei Martiri della Liberazione, e la bizzarria del caso che ha voluto darmi le tue stesse orecchie da folletto.

Oggi è il 25 aprile, sorge sulle nostre valli d’acqua e nebbia un altro anniversario della Liberazione, un’altra festa dei papaveri, e come ogni anno sarà strano festeggiarla senza di te.

Zio, partigiano bambino, fiore-di-tomba, ma te l’immaginavi che avremmo avuto un giorno del calendario per ricordare che c’è stato un tempo in cui non eravamo liberi, e poi lo siamo diventati? Se te l’avessero detto allora, nell’ombra mansueta del tiglio sopra il casolare, se avessi potuto scorgere quella promessa nell’immobilità vivente delle ali di un airone in volo sull’acqua, ci avresti creduto?

Zio, fiore-di-tomba, chissà se avresti amato questa festa caciarona con il pane e il formaggio e il vino e le canzoni stonate e commosse.

Chissà se rifaresti ciò che hai fatto, se potessi vedere l’uso che facciamo della nostra Liberazione.

Sei morto come sei vissuto, lottando per un mondo nel quale ai giovani uomini fosse permesso sognare qualcosa di meglio che morire in battaglia, un mondo in cui ai bambini di sei anni venisse insegnato a imbracciare penne e matite e non armi da fuoco, e il nero fosse il colore dei morti e non dei vivi.

Sei morto prima della Liberazione, e invece di scendere dalle montagne insieme ai tuoi compagni/e, quando la guerra è finita sei rimasto lassù.

Sei morto dando loro il sangue, ma non i nomi che ti chiedevano, e tutto l’orgoglio che resta a noi per il tuo coraggio non ti renderà quella vita così giovane che la guerra ti ha strappato via a morsi dalla carne viva.

Quanto sarebbe bello, poter restituire quella medaglia al valore e riavere indietro i tuoi diciannove anni di more selvatiche e stelle cadenti.

Zio, la primavera entra a passo di danza sulla nostra terra di argilla e sterpi, fiorisce sui prati di rugiada che sembrano perennemente in lacrime all’arrivo dell’alba, ci versa il sole sui capelli e sulla bocca già ubriaca della gioia antica del canto. Rinasce la terra come un amore custodito a lungo nel segreto dell’inverno, e da qualche parte sulle montagne, sopra le tue orbite piene di fango stanno sbocciando ranuncoli e margherite.

Zio, come vorrei raccontarti la primavera, questa stagione che ti somiglia così tanto. Tu, che lottavi per scrollare via l’ombra delle bandiere nere dal dorso stanco della pianura, quanto sapevi della dolcezza del primo plenilunio a piedi scalzi sul prato, degli abbracci sotto il cielo infinito nelle notti d’estate? Ti hanno strappato alla terra quando la tua pelle aveva ancora addosso l’odore acre e purissimo dell’adolescenza, e non sei tornato.

La montagna che ha raccolto le tue ossa in frantumi per custodirle sotto i calanchi delle sue nocche ti avrà raccontato lo stupore delle foglie nuove, la meraviglia delle lucciole sui prati montani, quando si affacciano a salutare il ritorno del sole? Avresti creduto, se te l’avessero detto, che da quello per cui combattevi sarebbe fiorita una primavera simile a questa? E che noi, non ancora nat*, avremmo avuto un giorno dell’anno per celebrare la vittoria che non tu non hai potuto vedere, se non nella regione segreta dell’anima dove vengono custoditi i sogni e le preghiere?

Oggi è il 25 aprile, caro zio che mio zio non sei, e che come tanti non sei tornato.

Ancora una volta, lo festeggeremo con le canzoni e il vino, con un sorriso sul volto a imitazione quasi perfetta dello splendore dell’alba, ma che di tanto in tanto s’incrina, perché ce lo ricordiamo bene chi è sepolto sotto quel fiore di montagna.

Caro zio, ovunque tu sia ora, insieme alle compagne e ai compagni che hanno perso la vita per far sbocciare la Liberazione, spero che il nostro 25 aprile non ti deluda. Se da dove tu stai ora ti è permesso guardare giù e vederci, deve farti molto male sapere che ci sono ancora squadracce in camicia nera e bigotti nostalgici capaci di rinnegare il passato con tanta leggerezza.

E se a noi che viviamo e brindiamo alla libertà che ci avete offerto puoi perdonare il fatto di non essere eroi, e di praticare e vivere un sogno di liberazione umana universale talvolta maldestro, e spesso capace di inciampare sui suoi stessi slanci, accetta una sedia in questa festa caciarona, e un posto d’onore nei nostri cuori stonati e ubriachi.

Ti penso, ti pensiamo, con affetto immenso, con una riconoscenza la cui vastità eguaglia forse solo quella dell’orizzonte fuligginoso e mistico dove finisce la pianura.

Prometto di conservare questo ricordo di te come un gioiello dell’anima, sino alla fine dei giorni.

Buon 25 aprile, zio Aristide.

Grazie, a te e a tutte/i le/gli altre/i, per aver reso il vostro sogno Storia e tradizione viva.

Ti sia lieve la terra, questa terra d’acqua e argilla che ora è terra libera.

Viva la Liberazione, viva la Resistenza.

