Con un evento online e una settimana di letture si celebra a Codigoro IL GIORNO DELLA MEMORIA

In occasione del Giorno della Memoria, l’Istituto comprensivo di Codigoro e la Biblioteca Comunale “Giorgio Bassani” hanno messo a punto una settimana di letture, rivolte agli alunni delle scuole del territorio, nonchè un evento in diretta streaming dal Palazzo del Vescovo, che sarà trasmesso, contestualmente, sul canale You Tube dello stesso istituto scolastico e sui profili Facebook del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Questa mattina la bibliotecaria Francesca Poltronieri ha dato il via, dalla scuola primaria di Pontelangorino, alla settimana dedicata alla memoria delle vittime innocenti della Shoah.

Seguiranno, nei prossimi giorni, altri incontri di lettura, rivolti agli alunni delle scuole di Codigoro. Giovedì 27 gennaio, alle ore 11, con i saluti del Sindaco Sabina Alice Zanardi e della Dirigente scolastica Ines Cavicchioli, dal piano nobile della biblioteca comunale “Giorgio Bassani”, prenderà il via l’appuntamento online di letture a tema, incentrate su pagine buie della storia del Novecento, quali sono state quelle dell’Olocausto, che hanno profondamente segnato la storia dell’umanità. Primo Levi e Tamar Meir sono tra gli autori prescelti per le letture che le dicitrici Milena Medici, Francesca Poltronieri e Giorgia Ruffato dedicheranno agli alunni e a tutti coloro che seguiranno la diretta sui profili Facebook del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Le conclusioni dell’iniziativa saranno affidate all’Assessore alla Pubblica Istruzione Simonetta Graziani.

“Nonostante le restrizioni dettate dalla pandemia, non potendo organizzare eventi e cerimonie pubbliche all’aperto – spiega il Sindaco Sabina Alice Zanardi -, in collaborazione con l’Istituto comprensivo abbiamo organizzato una diretta online e una settimana di letture, per rimarcare l’importanza della memoria storica delle atrocità dell’Olocausto. Tutti quanti, adulti e giovani generazioni, abbiamo il dovere morale e civile di ricordare le vittime della Shoah, perchè solo conoscendo il passato, possiamo costruire solide basi per il futuro, evitando di ripetere errori e orrori come quelli che hanno portato la Germania nazista di Hitler allo sterminio di 6 milioni di innocenti, in prevalenza ebrei, ma anche persone con disabilità.”

Collaborano alla realizzazione del programma del Giorno della Memoria, il dott. Claudio Dolcetti, vicario della dirigente scolastica, la dott.ssa Sandra Stella, coordinatrice delle scuole primarie, il dott. Marco Ronconi, responsabile dei Servizi Informatici del Comune di Codigoro e lo staff della biblioteca comunale.

