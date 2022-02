Tempo di lettura: 2 minuti

Milano, 14 febbraio 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato. Nel mese di febbraio propone oltre 2000 posizioni per figure professionali da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale.

Tra i settori attualmente più attivi si registrano l’industria metalmeccanica con oltre 480 figure ricercate, in particolare saldatori, elettricisti, operai e manutentori meccanici. Il comparto della grande distribuzione e dei supermercati continua a rappresentare uno dei settori più attivi, anche l’industria alimentare assume più di 90 candidati, e oltre 80 sono le posizioni disponibili nel settore dei trasporti e logistica.

Nelle regioni del Nord Italia sono attive più di 1100 ricerche, tra queste segnaliamo in Lombardia posizioni nei settori della ristorazione, trasporti e logistica, industria metalmeccanica. In Piemonte si ricercano addetti l magazzino e saldatori. In Veneto sono attive molteplici ricerche nell’industria della carta e del legno. In Liguria si ricercano Infermieri, e addetti da inserire nella grande distribuzione e nell’industria alimentare. Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, in Toscana segnaliamo offerte nel settore della ristorazione e nell’industria metalmeccanica, nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità, alle vendite, ai trasporti e alla logistica. In Abruzzo si registra una forte richiesta di personale nel settore della cura della persona e nell’industria metalmeccanica. In Umbria sono attive molte richieste per l’industria tessile e dell’abbigliamento, oltre che per l’industria metalmeccanica. Più di 200 le ricerche attive in Emilia-Romagna distribuite tra l’industria tessile, farmaceutica, alimentare e metalmeccanica. Molteplici le proposte di lavoro nel Sud Italia e nelle Isole. In Sardegna si ricercano addetti ai servizi finanziari e informatici. In Sicilia attive ricerche nel settore dell’edilizia e della ristorazione. In Puglia aperte diverse posizioni nell’industria delle telecomunicazioni e metalmeccanica.

Grazie alla tecnologia e a innovativi strumenti di headhunting, ETJCA è in grado di individuare i migliori

talenti per ciascun progetto, in maniera flessibile e personalizzata. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.

