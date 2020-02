26 Febbraio: convegno di Confagricoltura Ferrara

Da: Confagricoltura di Ferrara.

Mercoledì 26 febbraio alle ore 10, presso la Sala Convegni di Confagricoltura Ferrara, si terrà un incontro dedicato all’adeguata preparazione delle Aziende agricole in merito ai Controlli sulla Condizionalità. Si parlerà di documenti da presentare e di errori da evitare per non incorrere nelle sanzioni. Introdurrà i lavori Gianluca Vertuani, Presidente Confagricoltura Ferrara. “Come si svolge un controllo”, questo il titolo dell’intervento di Elisa Bruni che presenterà nella pratica l’iter procedurale. Suo il compito di illustrare le regole generali e i documenti necessari da esibire durante i controlli della Regione Emilia-Romagna. Roberto Bulzoni, titolare della Bulzoni Meccanica di Portoverrara, ditta specializzata nelle verifiche funzionali e nei controlli macchinari, spiegherà la metodologia di taratura definita dalla Regione Emilia-Romagna, al fine di ottenere un’effettiva riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti fitosanitari. Con l’intervento “La Taratura delle Macchine” illustrerà gli obblighi e le tempistiche relative alla taratura delle stesse, in previsione anche del nuovo PAN. Elisa Bottoni con “Il quaderno di Campagna” illustrerà ai presenti la corretta compilazione e, alla luce dei controlli già effettuati, le problematiche più diffuse e gli errori da evitare. Concluderà l’incontro Marco Baldon, esperto in concimazione organica, distribuzione e corretto stoccaggio effluenti zootecnici. Suo il compito di presentare adempimenti e documenti necessari alla “Concimazione”.

