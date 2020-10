Tempo di lettura: 2 minuti

da: Istituto Gramsci Ferrara

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 ore 17-19 Sala Agnelli Biblioteca Ariostea

Primo incontro del Ciclo I COLORI DELLA CONOSCENZA E I LINGUAGGI

L’iniziativa può essere seguita in diretta sulla pagina Facebook Istituto Gramsci Ferrara

Apre i lavori l’Assessore alla P.I. Comune di Ferrara Dorota Kusiak

Presentazione del Ciclo: Daniela Cappagli

IL PENSIERO AFFABULANTE, TRA FIABA E FILOSOFIA.

Ne parlano NICOLA ALESSANDRINI e ANTONIO MOSCHI

La nascita del logos filosofico segna una discontinuità rispetto alla rivelazione del senso del mondo costituita dal mito: la filosofia infatti è ricerca della verità incontrovertibile, basata sulla forza di un’argomentazione razionale la cui negazione è autonegazione. Eppure chi di noi non ricorda la potenza evocativa dei miti creati da Platone? E perché mai Aristotele afferma che “anche l’amante del mito è in un certo qual modo un filosofo”? Forse perché il pensare per immagini (e non soltanto per concetti) è una cifra distintiva dello spirito umano, come ci testimonia una riflessione in proposito che va dall’antichità fino ad oggi. Ne è un esempio il pensiero di Ernst Bloch, filosofo della speranza, nel quale la narrazione affabulante diviene l’anticamera dell’utopia concreta e dei sogni ad occhi aperti, apprendistato del difficile artigianato del desiderio. Nelle Tracce Bloch raccoglie fiabe, leggende, miti, proverbi e aneddoti che ci permettono di dialogare con il mistero delle cose e dell’uomo. Quell’“oscurità dell’attimo vissuto” da cui nasce la speranza.

