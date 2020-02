27 Febbraio: Marta Basso presenta “La Duplice Alleanza. Aziende e Start Up insieme per l’Innovazione”

Da: Ascom Ferrara.

E’ la sfida più complessa e nel contempo stimolante di questi ultimi anni: riguarda il tessuto economico italiano, crocevia tra aziende e start-up, tra giovani che vogliono credere nell’innovazione e vecchie logiche imprenditoriali. Marta Basso presenterà il suo libro “La Duplice Alleanza. Aziende e Start Up insieme per l’Innovazione” (2019, Franco Angeli editore) giovedì 27 febbraio dalle ore 17,30 al Libraccio (in piazza Trento e Trieste) intervistata da Riccardo Forni e dialogherà con Simona Salustro, imprenditrice operante nel settore del pubblico spettacolo nonché presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio

L’autrice si propone di “costruire” un ponte e definire una collaborazione, necessaria e concreta, tra aziende start up. La pubblicazione raccoglie case studies del territorio italiano e soprattutto accoglie le voci degli protagonisti di questo mercato: giovani, imprenditori e direttori di incubatori di azienda. Una sfida che la Basso raccoglie anzi rilancia proponendo una nuova metodologia operativa, con lo scopo – dichiarato – di abbattere quei luoghi comuni che a volte limitano il lavoro delle start up.

“Un libro dedicato – come spiega la stessa autrice – agli imprenditori di tutte le dimensioni, a tutti coloro insomma che, giovani e meno giovani, intendono dare un’autentica svolta economica e culturale al nostro paese. “Come Giovani Imprenditori di Confcommercio Ferrara – aggiunge la presidente Salustro – siamo felici di promuovere quest’appuntamento che va nella logica di fornire strumenti di formazione e spunti di riflessione agli imprenditori. Ponendoci in linea con il lavoro di Confcommercio – dal nazionale al locale – di essere nel quotidiano un autentico consulente per cogliere le eccellenze e guardare al futuro”.

Marta Basso, 27 anni nemmeno compiuti, può già contare su una doppia laurea in management alla veneziana Ca’ Foscari e alla londinese Hult International Business School. Vicentina, è imprenditrice e vlogger, particolarmente attiva su Linkedin, il social più strutturato dal punto di vista professionale. È stata CEO for One Month di Adecco Group Italy nel 2017. Lavora come consulente in ambito innovazione early-stage, collaborazione startup-aziende ed imprenditoria. È la fondatrice del movimento #StopWhining, nonchè co-founder di Generation Warriors, azienda di consulenza e produzione media che mira a risolvere il problema del generation gap.

Commenta