27 Gennaio: allo scopo di ripristinare la segnaletica stradale, saranno interdette per alcune ore alla circolazione piazzetta Beccheria e il tratto di corso Panaro che imbocca viale Pironi

Da: Ufficio Stampa di Comune di Bondeno

Via Carducci riaprirà alla circolazione stradale, dopo circa un anno di interdizione al traffico dovuto ai lavori di recupero di un edificio privato danneggiato dal terremoto. Si parla naturalmente di una via centralissima, in cui si trova anche “Casa Bottazzi” e che collega piazza A. Costa e piazzetta Gramsci, nel cuore del centro storico cittadino. La Polizia municipale dell’Alto Ferrarese avverte che i lavori, secondo la comunicazione arrivata dalla ditta che si è incaricata delle operazioni di restauro, sono terminati. Tuttavia, sarà necessario pazientare ancora qualche ora, lunedì 27 gennaio, prima di avere una regolare viabilità nell’area. Infatti, il concessionario si dovrà occupare per alcune ore della giornata di lunedì del ripristino della segnaletica stradale in modo da tornare alla disciplina viabile preesistente rispetto all’inizio del cantiere di via Carducci. Motivo per cui rimarranno chiuse, per una parte della giornata, piazzetta Beccheria e il tratto di Corso Panaro che imbocca viale Pironi, lungo i giardini della “Carlotta”.

