27 Marzo: festival Crossroads, Giovanni Guidi in concerto (diretta FB e televisiva)

L’appuntamento è per venerdì 27 marzo alle ore 18:30, quando l’esibizione in piano solo di Giovanni Guidi, giovane talentuoso pianista pupillo di Enrico Rava, sarà fruibile in diretta dalla pagina facebook di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna (https://it-it.facebook.com/CrossroadsRavennaJazz/). Crossroads darà così il suo contributo all’iniziativa #laculturanonsiferma della Regione Emilia-Romagna.

La diretta streaming sarà visibile in diretta anche su Lepida TV (canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky, visibile solo in Emilia-Romagna), sul portale Emilia-Romagna Creativa (www.emiliaromagnacreativa.it), sul sito di Lepida TV (www.lepida.tv), sul canale YouTube Lepida TV OnAir, sulla pagina facebook di Emilia-Romagna Music Commission (www.facebook.com/EmiliaRomagnaMusicCommission), oltre che sulla pagina personale di Guidi (https://it-it.facebook.com/GiovanniGuidiJazz/).

“Sarà tutto in diretta – spiega Giovanni Guidi – suonerò e potremo parlare. Non sarà come stare insieme, ma ci sentiremo più vicini. Personalmente avevo in calendario una bella serie di concerti in giro per l’Italia e all’estero, appuntamenti che sono stati cancellati o rimandati a data da definirsi. Ho pensato quindi che il modo migliore per tenersi in contatto fosse andare nei Festival collegandomi in rete, in attesa di poter ricominciare a condividere questi momenti insieme, vicini, guardandoci negli occhi e stringendoci le mani a fine concerto”.

“In queste settimane – continua Guidi – tutti noi siamo stati chiamati a cambiare drasticamente le nostre abitudini, a fare dei sacrifici, come continuare a lavorare rischiando la propria incolumità per il bene di tutti, per permettere al Paese di andare avanti e affrontare questa drammatica urgenza. Penso al personale medico o agli operai nelle fabbriche. O come, dall’altro lato, non poter affatto lavorare, trovarsi a rinunciare non si sa per quanto tempo a svolgere la propria professione. È il caso di noi lavoratori dello spettacolo. E se da una parte ci sono artisti che possono vivere di rendita, dall’altra c’è la stragrande maggioranza di operatori che vivono una quotidianità precaria e che ora saranno chiamati ad affrontare questa nuova ennesima sfida”.

Crossroads contribuisce inoltre alla campagna di raccolta fondi per l’emergenza coronavirus istituita dalla Regione Emilia-Romagna. Le donazioni possono essere fatte con versamento sul conto corrente IT69G0200802435000104428964 intestato ad Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, indicando in causale “Crossroads #laculturanonsiferma”.

Dopo l’esibizione per Crossroads, il Digital Tour di Guidi sbarcherà con contenuti musicali sempre diversi sulle pagine social di Empoli Jazz (domenica 29 marzo alle 12), della Cantina Bentivoglio di Bologna (giovedì 2 aprile alle 21, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e Lepida TV), del Piacenza Jazz Fest (domenica 5 aprile alle 11:30) e dell’Artusi Jazz Festival di Forlimpopoli (mercoledì 5 aprile). Altre date si stanno via via aggiungendo: possono essere consultate in continuo aggiornamento su: https://www.facebook.com/GiovanniGuidiJazz/

