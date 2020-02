28 e 29 Febbraio a Ferrara è il Saldo dei Saldi

Da: Ascom Ferrara.

Sono oltre una sessantina le attività commerciali di vicinato che aderiscono il 28 ed il 29 febbraio al Saldi dei Saldi giunto alle terza edizione a pochi giorni dalla conclusione dei saldi invernali (in Emilia Romagna, martedì 3 marzo).

Ampia e variegata l’offerta merceologica: abbigliamento, articoli da regalo, arredamento, ottici, calzature, casalinghi, erboristerie, gioiellerie e bijoux, profumerie.

I negozi che aderiscono sono segnalati tramite l’apposita locandina (in allegato) e dislocati nelle vie più significative della città: Cairoli, Garibaldi, piazza della Repubblica, corso Martiri della Libertà, Borgo dei Leoni, corso Giovecca, Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Adelardi, piazza Trento e Trieste, Mazzini, San Romano, Spadari.

Ascom Confcommercio Ferrara – con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio – fornisce il proprio supporto associativo ed organizzativo alla terza edizione dei “Saldo dei Saldi” prevista per venerdì e sabato prossimi (28/29-02) proprio per concludere le vendite di fine stagione: “Sarà un’occasione – ricorda il presidente provinciale Ascom Confcommercio e di Federazione Moda Italia, Giulio Felloni – per offrire ulteriori motivazioni di acquisto alla clientela tramite sconti o promozioni esclusive e specifiche che vengono realizzate dai commercianti solo in occasione del Saldo dei Saldi. In questa settimana complessa per le attività di vicinato è quantomai necessario ridare fiducia agli operatori, ai clienti ed alla città, come segnale di normalità, in un centro abitato dove alberghi, bar, negozi e ristoranti sono aperti ed in funzione”.

Dal canto suo l’assessore alle Attività Produttive Angela Travagli aggiunge: “L’Amministrazione comunale ringrazia Ascom per questa iniziativa e sopratutto, nel rispetto dell’ ordinanza regionale, per la collaborazione concreta espressa da tutti i soggetti a partire dei commercianti. Un modo per sostenere quest’ultimo week end di saldi”.

La terza edizione (le precedenti erano a state a febbraio ed agosto dell’anno scorso) coinvolge gli operatori di tutti i settori commerciali per rendere il centro storico un grande centro commerciale naturale dove dunque il cliente potrà trovare le ultime imperdibili occasioni. L’elenco delle attività aderenti sarà visibile sul sito www.ascomfe.it e sulla pagina Facebook di Ascom Ferrara.

Commenta