29 Gennaio: Presentazione del libro “Alimentazione e Salute Mentale”

Da: Ufficio Stampa di Feltrinelli

Dialoga con l’autrice Gabriella Gallo ,psicologa del Dipartimento di Salute Mentale e dirigente AUSL di Bologna.

IL LIBRO.

“Come sostiene il noto psichiatra statunitense Saul Miller “”una biochimica del corpo in disordine crea anche una mente in disordine”” ed è innegabile che oggi diversi fattori concorrano a creare tale disordine: cibo in eccesso o di scarsa qualità, aria inquinata, ritmi stressanti, utilizzo continuo di dispositivi digitali, emozioni negative. Chi è più sensibile non ce la fa a metabolizzare tutte queste “tossine”, a contrastare i meccanismi corporei che si inceppano, e trasforma tutto ciò in disagio psichico. Questo libro a carattere divulgativo, frutto di un innovativo percorso di formazione e sperimentazione effettuato a Bologna da un gruppo di associazioni di utenti e familiari, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL, consente di aprire gli occhi su una verità: con la semplice reimpostazione dell’alimentazione si può contrastare uno dei mali più insidiosi della nostra attuale civiltà, il male di vivere, che si tratti di depressione, di iperattività dei bambini, di crisi di panico, di disagio borderline, sino alle psicosi più invalidanti. Attraverso il cibo è cioè possibile migliorare la quotidianità di chi è affetto da tutti questi disturbi, al di là degli psicofarmaci e le terapie classiche, ed aggiungere un importante tassello al percorso verso la guarigione. Ricco di spunti pratici ed indicazioni concrete – quali alimenti preferire, come cucinarli, l’organizzazione dei pasti, gli errori da evitare in cucina, lo stile di vita e gli integratori – è anche corredato da un ricettario di facile utilizzo.

