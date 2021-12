Tempo di lettura: 2 minuti

Sarà presentato venerdì 3 dicembre alle ore 18:00 presso la Galleria Carbone il libro di Cristiano Mazzoni, I pensieri del comandante, il secondo incontro del ciclo di presentazioni organizzato dal Collettivo Poetico Ultimo Rosso. L’iniziativa nasce da una collaborazione con la Galleria Carbone ed è inserito nell’ambito della mostra L’albero della conoscenza. L’autore sarà presentato dal poeta Pierluigi Guerrini e dall’editore con l’accompagnamento musicale della Band Statale 16. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 10 dicembre con la presentazione del libro Monet cieco di Roberto Dall’Olio.

Premessa, doverosa premessa. Chi dovesse imbattersi, per sbaglio o peggio, per scelta in queste pagine deve essere consapevole di ciò che l’attende. Ammesso e non concesso che per bontà, carità o convinzione arrivi alla fine del libro, il lettore non si imbatterà in un testo di poesie canonico. Infatti, l’autore, non è a conoscenza della tecnica, della metafora, del sillogismo, né del dolce e neppure dell’amaro stilnovo. Alle terzine e quartine preferisco le cinquine (della tombola). Le parole che scrivo sono raggruppate in frasi che stanno insieme grazie alla giusta miscela tra pensiero e rabbia, tra sogno e materialità, ma fondamentalmente, impastate con la voglia e il bisogno di scriverle. Questo libro è dedicato a mio suocero, grande uomo e le uniche due vere poesie presenti sono quelle inserite nella postfazione, scritte da lui dopo la nascita delle mie figlie. (dalla prefazione dell’autore).

