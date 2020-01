3 e 4 Febbraio al Cinema Boldini il capolavoro “Il Dottor Stranamore” di Stanley Kubrick.

Da: Arci Ferrara.

Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 febbraio alle ore 21.00, il Cinema Boldini farà tornare sul grande schermo il capolavoro di Stanley Kubrick Il Dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964). In entrambe le serate la proiezione sarà in lingua originale ed in versione restaurata grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna ed Il Cinema ritrovato al cinema.

Una perla di satirica, tratta dal romanzo fantapolitico Red Alert (1958) di Peter George, esplora gli incubi apocalittici degli anni ’60.

Il generale Jack D. Ripper (Sterling Hayden), riferimento a Jack lo squartatore (in inglese Jack the ripper), vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari. Il Presidente degli Stati Uniti (Peter Sellers) ne viene a conoscenza, ma non sapendo il codice segreto per revocare l’attacco decide, insieme al Pentagono, di inviare la fanteria per espugnare la base militare; riuscirà, con questo folle marchingegno, a fermare la follia del generale oppure rischierà di mettere a repentaglio l’intera umanità?

“La mia idea di girarlo come una commedia da incubo venne nelle prime settimane di lavoro sulla sceneggiatura. Nel contesto dell’imminente distruzione del mondo, l’ipocrisia, le incomprensioni, la lascivia, la paranoia, l’ambizione, gli eufemismi, il patriottismo, l’eroismo e anche la ragionevolezza possono evocare un’orribile risata.” (Stanley Kubrick)

E fu proprio questo stile grottesco e quasi fantascientifico a tracciare le linee di una satira pungente verso la frenesia della Guerra Fredda e l’assurda sicurezza che la popolazione statunitense aveva verso la bomba.

Kubrick vuole mostrarci come il sistema difensivo non sia altro che prono all’errore e alla stessa follia umana.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio inedito STANLEY KUBRICK RIFLETTE SULLA BOMBA, con preziose testimonianze dello stesso Kubrick e di chi lo conosceva meglio.

