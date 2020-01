30 Gennaio: al Clandestino di via Ragno il Maestro e il Presidente, “spina dorsale” degli Slavi Bravissime Persone. Special guest la cantautrice Crista.

Da: Ufficio Stampa Jazz Club Ferrara.

Al Clandestino di via Ragno chiudono in bellezza il mese di gennaio – giovedì 30 – Maestro e Presidente, ovvero la spina dorsale degli Slavi Bravissime Persone. Un concerto acustico con brani “slavi” e inediti succulenti coadiuvati dalla partecipazione speciale dell’audace cantantautrice romagnola Crista, già di casa al Clandestino.

Al Clandestino di via Ragno chiudono in bellezza il mese di gennaio – giovedì 30 inizio ore 21.30 – Maestro e Presidente, ovvero la spina dorsale degli Slavi Bravissime Persone. Un concerto acustico con brani “slavi” e inediti succulenti. Storie strane, di strana gente, suonate, cantate e raccontate con passione e teatralità da Antonio Ramberti (voce) e accompagnate alla chitarra dal sublime Presidente Nestor Fabbri. La ciliegina sulla torta? La partecipazione speciale della cantante Crista, già di casa al Clandestino.

Slavi Bravissime Persone è un progetto che nasce dai musicisti dei Nobraino, Duo Bucolico e Supermarket, noti artisti della scena indipendente italiana. Dopo una serie di numerosi concerti in lungo in largo per il Belpaese, hanno pubblicato il 25 ottobre 2017 (Centenario della Rivoluzione) il loro primo omonimo disco.

La cantautrice romagnola Crista è nata tra le pecore nere e le galline della bassa Romagna. Sexy ed esaurita come non mai, porta sul palco storie ed immaginari collettivi raccontati con l’intimismo e la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.

I prossimi appuntamenti live da segnare in agenda sono con i Duck Juice (6/2) e ‘Souli’ di Viviana Severini (13/2). Per informazioni 0532 767101.

Commenta