6 Febbraio: il Clandestino è Downtown Tower con la miscela di jazz e funk dei Duck Juice

Da: Jazz Club Ferrara.

Giovedì 6 febbraio il groove dei vitaminici Duck Juice, firma il penultimo appuntamento di Downtown Tower realizzato in collaborazione con Jazz Club Ferrara. Il collettivo, recentemente selezionato alle finali del prestigioso concorso “Chicco Bettinardi”, è formato da Luca Chiari alla chitarra, Lorenzo Manfredini al trombone, Lorenzo Locorotondo alle tastiere, Federico Perinelli al basso e Andrea Grillini alla batteria.

Giovedì 6 febbraio (inizio ore 21.30) il groove dei vitaminici Duck Juice, quintetto formato da Luca Chiari alla chitarra, Lorenzo Manfredini al trombone, Lorenzo Locorotondo alle tastiere, Federico Perinelli al basso elettrico e Andrea Grillini alla batteria, firma il penultimo appuntamento di Downtown Tower, realizzato in collaborazione con Jazz Club Ferrara. Audacia, tecnica e fantasia sono caratteristiche che derivano dall’ottima preparazione di ogni membro del gruppo che, con sorprendente vitalità, sa coinvolgere il pubblico ad ogni brano muovendosi a proprio agio tra svariati stili: dal latin al funk, dalla black music ad atmosfere più rarefatte.

Quello dei Duck Juice è di fatto un frutto maturo in cui nulla è lasciato al caso, come dimostrato dall’omonimo disco d’esordio che ha riscosso il plauso di pubblico e critica e la recente selezione alle finali del concorso nazionale “Chicco Bettinardi” organizzato dal Piacenza Jazz Fest.

L’ultimo appuntamento da non perdere è, giovedì 13 febbraio, con il Viviana Severini ‘Souli’. Per informazioni 0532 767101.

Commenta