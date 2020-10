6 novembre 2020: a un secolo dalla morte di Maria Waldmann, voce verdiana

Tempo di lettura: 8 minuti

da: Società Filarmonica di Voghenza APS

a nome della Filarmonica di Voghenza – e ringraziando l’assessore alla Cultura di Voghiera per la collaborazione al comunicato stampa di cui sono autore – invio testo (con alcune foto) relativo al centenario dalla scomparsa di Maria Waldmann. Artista di grande talento, ferrarese d’adozione dopo il matrimonio col conte Galeazzo Massari. La Waldmann fu voce verdiana per eccellenza, l’Amneris di Verdi, amica e confidente del maestro fino alla morte di lui. Ci è parso doveroso – essendo musicisti e avendo la Waldmann quale “vicina di casa”, Villa Massari è giusto di fronte alla sede della nostra associazione – ricordarla a un secolo dalla morte: avvenuta il 6 novembre 1920. Mi auguro che questo nostro ricordo possa essere condiviso – seppur brevemente e con tutti i tagli necessari – nei vostri spazi. L’idea della Amministrazione comunale di Voghiera – come anticipato dall’assessore alla Cultura Ganzaroli – è creare in un prossimo futuro un premio dedicato proprio a Maria Waldmann. Gaia Conventi per Filarmonica di Voghenza e Scuola di Musica Voghenza Gentile Redazione,

Maria Waldmann come la mitica Thule: conosciuta, ammirata e perduta, da molti incredibilmente

dimenticata. Qualche cenno su Wikipedia, accanto al nome di Giuseppe Verdi che in lei vide la sua

ideale Amneris. Il mezzosoprano verdiano per eccellenza e per sempre Amneris, anche nelle lettere

amichevoli che Maria e Verdi si scambiarono per anni. Maria Waldmann grande interprete

dell’opera del Maestro di Busseto, in seguito contessa e duchessa Massari, grazie al matrimonio con

Galeazzo Massari.

Una vita dedicata al teatro, al canto, alle opere verdiane e infine alla famiglia, agli affetti. Senza

scordare quel piccolo teatro – un vero gioiello! – che le sopravvive a Villa Massari – a Voghenza,

via Provinciale 69 – e che porta il suo nome. Mirabile scrigno in cui sembra di poterla ritrovare,

quasi l’ambiente respirasse i grandiosi successi della sua madrina.

Maria Waldmann nacque a Vienna il 19 novembre 1845, in una famiglia della buona borghesia dove

la musica si faceva per diletto, per passione, dove il padre suonava il violino e la sorella Carina

Catharina la cetra. Marie – divenne Maria quando si trasferì in Italia – a quindici anni si iscrisse al

Conservatorio dell’Imperial Regia Società degli Amici della Musica di Vienna. A diciassette anni,

grazie alla splendida voce e alla cura meticolosa nella preparazione musicale, fu nominata membro

dell’Opera di Corte. Non paga dei risultati raggiunti in patria, dopo aver conquistato il pubblico di

Vienna e delle maggiori città tedesche e olandesi, Maria Waldmann decise di perfezionarsi al

Conservatorio di Milano, sotto la direzione di Francesco Lamperti. Lamperti fu Maestro di canto dei

maggiori talenti dell’epoca, tra loro anche Teresa Stolz, che la prima dell’Aida consacrò come

soprano di indubbia grandezza.

La voce e le doti interpretative di Maria Waldmann portarono l’artista a girare il mondo, eppure la

sua carriera italiana partì da una piccola cittadina: la nostra Ferrara, era il 24 aprile 1869. La rivista

Il mondo artistico di Filippo Filippi descrisse la sua interpretazione di Fede nel grand opéra Il

Profeta di Giacomo Meyerbeer con toni entusiastici: «La signora Waldmann è un cannone rigato.

Le note escono dal suo petto come da un mortaio di bronzo. Alla potenza della voce del più puro e

limpido metallo accoppia uno slancio drammatico irresistibile. La parte di Fede non poteva meglio

essere interpretata. Brava signora Waldmann: voi avete inaugurato assai bene sulle scene italiane la

vostra splendida carriera di artista, ed il vostro battesimo è stato glorioso. Altro cielo, maggiore del

nostro, vedrà fra poco rifulgere quest’astro. Noi dovremo accontentarci di guardare il luminoso

solco che lascerà dietro di sé con la sua scomparsa».

Ma noi sappiamo che quello di Maria a Ferrara non fu un addio, soltanto un arrivederci. Nel

frattempo però quel successo le procurò numerosi contratti, e fu proprio Bartolomeo Merelli –

impresario, librettista e sostenitore di Giuseppe Verdi fin dagli esordi come compositore – a

scritturarla per i teatri di Mosca e Varsavia. E poi la Scala di Milano e il Comunale di Trieste, fino a

divenire Amneris nella seconda rappresentazione europea dell’Aida, nel 1872: ruolo che più d’ogni

altro le regalò applausi e fama, l’Amneris per eccellenza, l’Amneris di Verdi.

In quell’occasione conobbe il Maestro, tra i due nacquero amicizia e stima, sentimenti che

perdurarono per decenni. Giuseppe Verdi ebbe una venerazione artistica per Maria Waldmann,

riconoscendo in lei immenso talento e rare doti interpretative: «Non credevo mai che quella tedesca

lì sarebbe stata la mia interprete ideale» ebbe a esclamare il Maestro.

Nel 1872 Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi – la sua seconda moglie – e il soprano Teresa Stolz

condivisero la stagione artistica di Carnevale e Quaresima al Teatro San Carlo di Napoli; la lunga

permanenza partenopea cementò la loro amicizia, prova ne sono le tante lettere che intercorsero tra

loro fino alla scomparsa di Verdi, nel 1901. L’ultima lettera di Giuseppe Verdi a Maria Waldmann è

datata 22 dicembre 1900, alla morte del Maestro l’autografo di quella missiva fu donato dalla

Waldmann in persona alla Biblioteca di Ferrara.

Nel 1874 Verdi volle Maria Waldmann accanto a sé nella memorabile esecuzione della Messa da

Requiem a un anno dalla morte di Alessandro Manzoni: il 22 maggio nella Chiesa di San Marco, a

Milano. Seguirono repliche e una grande tournée europea. Ma nel 1876, dopo tanti successi, Maria

Waldmann decise di lasciare le scene: nel settembre di quell’anno sposò infatti a Torino il Conte

ferrarese Galeazzo Massari Zavaglia, divenuto poi Duca nel 1882 e Senatore del Regno d’Italia nel

1891. I due forse si erano conosciuti proprio sette anni prima, al debutto italiano di Maria

Waldmann al Teatro Comunale di Ferrara, dove i Massari – come gran parte delle famiglie più in

vista – erano proprietari di un palco. Nell’autunno del 1878 nacque il figlio Francesco.

Maria Waldmann e il marito trascorsero la vita tra la casa di città – il palazzo in Corso Porta Mare a

Ferrara – e la villa di campagna, a Voghenza. Maria Waldmann, poco più che trentenne, entrò a far

parte di una ricca e importante famiglia nobiliare italiana ma rimase legata a Verdi che in lei vide la

perfezione adamantina dell’artista. Perse l’amico Giuseppe Verdi nel 1901, l’amato marito Galeazzo

nel 1902, si spense il 6 novembre 1920. Un secolo fa.

Ricordarla e ricordarne il talento artistico è dovere della sua gente, di quella Voghenza dove tanti

anni ha trascorso come nobildonna. Dove ancora c’è il piccolo teatro che porta il suo nome e che

come uno scrigno accoglie i ricordi di una carriera strepitosa, dell’arte ai suoi massimi livelli. Lì,

dopo aver lasciato la carriera, Maria Waldmann continuò a esibirsi in forma privata e in concerti di

beneficenza.

In occasione del centenario della sua morte, l’Amministrazione comunale di Voghiera e la

Filarmonica di Voghenza – da sempre legate a Villa Massari e alla cultura musicale del territorio –

la ricordano con affetto. «Sono orgoglioso di essere un musicista e di vivere nel paese che ha

accolto Maria Waldmann, il suo talento e la sua cultura musicale» spiega Emanuele Ganzaroli,

assessore alla Cultura del Comune di Voghiera e clarinettista. «Già nel 2016 la Filarmonica di

Voghenza, la Scuola di Musica di Tresigallo e gli alunni della Scuola Media di Voghiera –

coadiuvati dall’Amministrazione comunale di Voghiera e dall’assessore regionale Patrizio Bianchi –

tennero un concerto verdiano a Villa Massari, riaffermando la stretta correlazione tra il compositore

e la nostra comunità. Oggi tributiamo i giusti onori a Maria Waldmamm, con l’impegno di dedicarle

in futuro un premio speciale rivolto ai nostri giovani: artisti di un Paese in cui l’arte e la cultura

devono tornare a essere protagonisti».

