6 novembre ore 16.00 : Corteo Ferrara Queer e Antifascista

A seguito dell’aggressione omotransfobica e filofascista, verso un gruppo di giovani ragazze tra i 12 e i 15 anni, avvenuta Domenica 31 Ottobre in pieno centro a Ferrara, Arcigay Ferrara Gli Occhiali d’Oro, Udu Ferrara e Out+ lanciano un appello alla Ferrara democratica e antifascista per tornare in piazza, far sentire nuovamente la propria voce e per denunciare questi atti vili e intollerabili.

Gli aggressori di questa vicenda sono lo specchio della nostra classe politica, tra cui c’è chi inneggia all’odio e alla discriminazione e di fatto giustifica questi atti di violenza vera e propria. Quella stessa classe politica che non volendo porre argini alla violenza e ai crimini d’odio, ha decretato l’affossamento del DDL ZAN in Senato.

Sabato 6 novembre invitiamo la cittadinanza al “Corteo per Ferrara Queer e Antifascista” con orario di concentramento alle 16:00 in Via Ripagrande 12; partenza alle ore 16:30 e arrivo davanti alla lapide commemorativa dei caduti per mano dei fascisti, presso la quale saranno previsti gli interventi delle associazioni promotrici e di coloro che vorranno prendere parola.

Essendo una manifestazione tesa a promuovere il valore dei diritti umani e civili, invitiamo a non esibire bandiere di partiti e associazioni ma la sola bandiera arcobaleno.

Raccomandiamo inoltre, ai fini della tutela della salute e del contenimento del virus Covid-19, d’indossare la mascherina durante tutta la durata della manifestazione.

Arcigay Ferrara

