7 Febbraio: presentazione-laboratorio “Sofia tantepaure” e “Mostri leggendari” a cura di Simone Frasca

Da: Libraccio.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Durata dell’incontro 1 ora circa. Età consigliata: dai 5 anni, per informazioni e prenotazioni: 0532241604; eventife@libraccio.it

Simone Frasca, scrittore e illustratore di libri per ragazzi, collabora con diverse case editrici italiane. I suoi personaggi, ironici e divertenti, sanno parlare in modo semplice di argomenti importanti e problematici. Per capire che è a suo agio con molti e diversi linguaggi (libri illustrati, fumetti, giochi, siti web e cartoni animati), basta dare un’occhiata al sito web “La presa della pastiglia” dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, alla storia illustrata sull’affido familiare diventata anche un cartoon di pubblicità progresso per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla mascotte Salvo la Goccia (Publiacqua) dei cartoni animati televisivi sul risparmio idrico e al fumetto per raccontare ai ragazzi che cos’è il Consiglio Regionale della Toscana. È nato a Firenze, ha lavorato a Milano dove ha collaborato con importanti studi di illustrazione (Libero Gozzini, Studio Triagono) e dal 1991 ha uno studio a Firenze. Fra un libro e l’altro svolge incontri di animazione alla lettura e laboratori per bambini.

