Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Isco.fe

Dal 19 al 27 aprile in occasione del 75° anniversario della Liberazione l’Istituto di Storia

Contemporanea ha posto in essere un programma di eventi on line con il patrocinio del Comune

di Ferrara e la condivisione della rete nazionale degli Istituti Storici.

Il programma on line sui social dell’Istituto (Sito: www.isco-ferrara.com; Facebook: Isco

Ferrara; Instagram: @isco.fe; YouTube: istituto di storia contemporanea di Ferrara)

vedrà interventi di storici, proiezione di filmati, letture, presentazione di bibliografie,

filmografie e lavori didattici su antifascismo, resistenza, leggi razziali.

Si partirà il 19 aprile con un intervento introduttivo (Ferrara 1943/1945) del professor Andrea

Baravelli, docente di storia contemporanea dell’Università di Ferrara, seguirà il 20 aprile un

percorso di immagini dei libri sui temi della Resistenza presenti presso la biblioteca dell’Istituto

a cura di Nicolò Govoni. Il 21 si potrà seguire il video Le lapidi di corso Martiri raccontano

che ricostruisce attraverso documenti gli eventi dell’eccidio estense (15 novembre 1943) a cura

di Vito Contento. Il 22 e il 24 aprile gli studenti della scuola di arte cinematografica “Florestano

Vancini” leggeranno brani tratti dal libro di Renata Viganò L’Agnese va a morire che racconta

le vicende della Resistenza nelle Valli di Comacchio attraverso gli occhi della contadina Agnese

divenuta staffetta partigiana. Il giorno 23 si riproporrà la riflessione sulle Leggi razziali con

L’ultimo grido, la web-serie di Giuseppe Muroni. Realizzata con l’istituto dell’Enciclopedia

Teccani. Letture di Monica Guerritore, Francesca Inaudi, Francesco Montanari e Stefano

Muroni delle lettere di cittadini italiani ebrei dopo la promulgazione delle Leggi razziali.

Il 25 aprile l’istituto partecipa con un video alla campagna social lanciata dall’Istituto nazionale

“Parri” a cui hanno aderito i 65 istituti storici della rete, associazioni, società storiche, la rete

dei paesaggi della memoria. Per tutta la giornata sui social ci saranno contributi video, letture,

interventi. Una straordinaria mole di materiali che offrono nuove risorse sulla storia della lotta

per la Liberazione seguendo un serio approccio documentario.

In particolare l’Istituto di Ferrara proporrà l’interessante lavoro di Carlo Magri, Ferrara, aprile

1945, dal Reno al Po che attraverso i materiali filmati dagli operatori al seguito delle Truppe

Alleate ripercorre le fasi della liberazione del ferrarese dal Reno al Po.

Il programma si concluderà il 26 aprile con la filmografia su antifascismo e resistenza a Ferrara,

curata da Vito Contento e coil giorno 27 con un lavoro didattico sulla figura di Alda Costa degli

studenti del Liceo scientifico “Roiti”.

Commenta