9-10 OTTOBRE AL GRISU’: Presentazione Annuario socio-economico ferrarese 2020 a cura del CDS Cultura

Venerdì 9 e Sabato 10 Ottobre prossimi sarà presentato presso Factory Grisù (in via Poledrelli 21 a Ferrara), nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’Annuario Socio-Economico Ferrarese 2020 di CDS Cultura rispettivamente con i seguenti temi:

– “Agenda 2030 per Ferrara. Obiettivi e proposte” (venerdì pomeriggio);

– “L’economia circolare per una città sostenibile. Casi e proposte” (sabato mattina).

Questa la Locandina completa degli eventi.

Gli incontri sono su Prenotazione obbligatoria e nel rispetto della normativa anti Covid-19 che prevede distanziamento fisico, utilizzo delle mascherine, posti contingentati (se le condizioni meteo consentiranno di stare all’aperto i posti disponibili sono 110 / 130; in caso di maltempo verrà utilizzata la Sala Macchine omologata per 50 posti). E’ prevista la trasmissione degli eventi su Facebook e Youtube.

CLICCA QUI per prenotare la tua partecipazione in presenza all’iniziativa di venerdì 9 ottobre (“Agenda 2030 per Ferrara. Obiettivi e proposte” ) e compila l’apposito format di registrazione relativo alla data che ti interessa.

CLICCA QUI per prenotare la tua partecipazione in presenza all’iniziativa di sabato 10 ottobre (“L’economia circolare per una città sostenibile. Casi e proposte”) e compila l’apposito format di registrazione.

Saranno disponibili anche dirette streaming nella pagina Facebook della nostra Associazione.

