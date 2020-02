9 Febbrario: Patrick Duncan alla scuola di danza Jazz Studio Dance.

Da: Jazz Studio Dance di Ferrara.

La scuola di danza Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara organizza, una Masterclass di danza modern jazz con il coreografo e danzatore Patrick Duncan domenica 9 febbraio 2020 dalle ore 11 alle ore 12.30 presso la sede della scuola in Vicolo Boccacanale n.3, Ferrara. La masterclass è aperta anche ad allievi esterni alla scuola.

Patrick Duncan – Nato in Cina, trasferito in Inghilterra e diplomato alla “Central School of Art & Design”.

Art director per numerose agenzie pubblicitarie di Londra. La formazione artistica spazia dallo studio della danza contemporanea presso la “London Contemporary Dance School”, alla danza classica e tip-tap fino alla danza jazz che finisce per prediligere e approfondire attraverso un intenso lavoro con maestri di fama internazionale quali Luigi, Mattox, Molloy e altri di pari importanza.

Ballerino principale del ” Barbara Streisand Tour”, del “The Boney M Concert”, del gruppo jazz “Shakatak”.

Ballerino e coreografo per show e spettacoli televisivi: BBC Television, The Sky Channel Cable TV, Channel 4 TV e altre reti europee.

Coreografo di vari spettacoli teatrali tra i quali nuove produzioni di “West Side Story” e “Il Mago di Oz” per ballerini professionisti a Londra.

Direttore artistico e coreografo della “Company D”, compagnia fondata personalmente, composta da alcuni dei migliori ballerini inglesi, scelti anche per importanti musical come “Cats” e “Starlight Express”. La compagnia si è esibita in Gran Bretagna e Italia con successo. Insegnante per numerose scuole londinesi, tra le più importanti: “Dance Works”, “London Studio Centre”, “The Central School of Speech & Drama”, e per più di dieci anni presso la famosa “Pineapple Dance Centre”.

Spesso invitato a tenere corsi di approfondimento e stage in Danimarca, Islanda, Svizzera, Norvegia, Francia, Germania, e Italia (dove attualmente trasferito).

D’estate, invitato spesso al festival mondiale della danza di Bonn e Bielefeld in Germania, e Roma In Danza, DanzaInFiera Firenze, Festival Bolzano Danza in Italia. Consulente artistico per compagnie teatrali e cinematografiche, attori, e cantanti.

Importante anche il suo contributo nella stesura di libri e articoli sulla danza.

Nelle sue lezioni cerca principalmente il coinvolgimento degli allievi, dando spunti di ricerca diversi che vanno anche oltre la tecnica, spaziando dalla teatralità all’espressività corporea e alla mimica, dalla musicalità all’interpretazione dei diversi ritmi. Docente di musical per la Dreaming Accademy of Musical di Padova per la quale ha contribuito la coreografia di tip tap alla produzione di ‘Nightmare before Christmas’ in 2016 e curato le coreografie della produzione di ‘Sweet Charity’ in 2017. Direttore artistico di Dance School Dna e DDT Dna Dance Theatre.

