Tempo di lettura: 2 minuti

“Per me la poesia è un tentativo malizioso di dipingere il colore del vento.”

(Maxwell Bodenheim)

ACROBATA

Sospeso nell’Aria

in equilibrio

sulle nuvole dei pensieri

cammina

sul filo della vita

senza rete

e

senza paura.

AUTUNNO

FINESTRE Chiuse

FOGLIE Secche

Spazzate dal Vento

Schiacciate da Passi FreDTolosi

PERSI

nei Colori Caldi

che Avvolgono

Pensieri……………..

………………Emozioni.

Abbracci,

Allegria,

CoCCole

Scordate sulle Panchine

FREDDE della Sera.

BUROCRAZIA

Ingranaggi

Senza Denti

Che Divorano

Cibo Precotto

Con Scadenza

Da Destinarsi.

DELATORI

Angoli

Nascosti dentro Sfere di Cristallo

Occhi

Incatenati ad Orecchie Sibilline

Bocca

Risucchiata da Parole Prive di Suoni

Gente

con Spigoli Arrotolati su Numeri

Contati……..

Persone

Distese su Ortica di Merda.

Maria Cristina Buoso scrive le prime cose quando era giovanissima. La poesia “Aiutami” è stata inserita nell’Antologia multimediale “Una poesia per Telethon”, a scopo benefico (2004). La poesia “Pace in Guerra” nel concorso indetto da A.L.I.A.S. (Melbourne – Australia), ha ricevuto la Menzione D’Onore. La poesia “Bugie” (Stones of Angles) è stata inserita nel Vol. 6 – In Our Own Words: A Generation Defining Itself – Edited by Marlow Perse Weaver U.S.A. (2005). Ha vinto il terzo premio nel Concorso Letterario “Joutes Alpines” della Associantion Rencontres Italie Annecy (Francia) per la Sez. Prosa (Italia) con il racconto “Il vecchio album” (1997). Ha pubblicato nel 2017 “Anime”. Nel 2021 “Schegge di parole”, “Delitto al condominio Magnolia” e “Vernissage”. Suoi siti social: https://mcbuoso.wordpress.com/ https://mariacristinabuoso.blogspot.com/ https://www.instagram.com/mcbmipiacescrivere/

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Gian Paolo Benini e Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Ferraraitalia. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta