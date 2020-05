A Bondeno sarà comunque allestito il mercato, con le misure di sicurezza imposte dal covid-19

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Bondeno

Il Mercato tradizionale del Martedì si terrà, nel capoluogo di Bondeno, anche in occasione della Festa della Repubblica. Un evento che in molti avevano richiesto, in Città, per garantire un’occasione di frequentazione del centro storico e di sostegno al commercio, compreso quello degli ambulanti, che sta lentamente riprendendosi dopo le difficoltà comportate dall’emergenza COVID-19. “Abbiamo avuto la conferma della presenza dell’80% degli ambulanti ed eventuali ‘spuntisti’ che di solito animano il nostro mercato cittadino” – dice il Sindaco facente funzioni Simone Saletti – “e vogliamo che questa sia una giornata di Festa della Repubblica utile a sostenere il commercio e a riavvicinare i cittadini alla vita pubblica, sempre con le dovute precauzioni. Vale a dire: distanziamento sociale, uso della mascherina esattamente come se si entrasse nei negozi, sanificazione degli spazi e degli oggetti esposti, gel disinfettante all’ingresso del mercato che sarà fornito ai presenti dai volontari della Protezione civile, che ringrazio”. Come da disposizione dei vari Decreti del Governo e dalle Ordinanze regionali e locali, il Mercato presenterà sia i banchi alimentari che quelli degli altri settori merceologici: dai fiori ai vestiti, dall’oggettistica ai giocattoli. “Contiamo sulla collaborazione di tutti, per consentire il corretto svolgimento del Mercato” – conclude Saletti – “che è un’occasione di parziale ritorno alla normalità e di sostegno al commercio locale”./(Foto archivio di un mercato ai tempi del Covid-19)

Commenta