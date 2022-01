A che punto siamo: i primi risultati della campagna di Incontri Verdi per raccontare il territorio di Barco e Ponte

Tempo di lettura: 2 minuti

La raccolta fondi per la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale Incontri Verdi, promossa da CSV Terre Estensi e Web Radio Giardino, è arrivata a metà del suo percorso.

“Ad oggi ci hanno sostenuto circa 50 donatori, con cui abbiamo raggiunto circa 2000 €, quasi la metà dell’obiettivo prefissato. Siamo molto grati dell’entusiasmo dimostrato per l’iniziativa” racconta Chiara Ferrara, che segue il progetto. Incontri Verdi ha infatti bisogno di raggiungere 4125 € entro il 13 febbraio per riuscire ad attivare il cofinanziamento da parte di Banca Etica, promotrice, insieme a Produzioni dal Basso, dei progetti vincitori del bando Impatto+. “Per continuare a rinnovare l’attenzione sul territorio, a partire dalla settimana del 10/01 saremo presenti nei quartieri per coinvolgere direttamente quante più realtà sociali possibili e parlare faccia a faccia con gli abitanti.

Pur nel rispetto di tutte le limitazioni sanitarie, quello dell’incontro dal vivo rimane un canale primario per rinsaldare le reti solidali che compongono “l’ecosistema” di Barco-Ponte” aggiunge Matteo Graldi, altro giovane nel Team di Incontri Verdi.

Il progetto infatti, vuole essere un racconto del territorio narrato da più voci, perciò oltre a diffondere le proposte emerse dal percorso di Forestazione Urbana, ideate in collaborazione con molti attori locali, intende raggiungere chi ancora non ha avuto modo di esprimersi e raccogliere ulteriori pareri sul verde e il benessere di quartiere. Il tutto porterà all’evento di restituzione in primavera, durante il quale opinioni,

risultati raggiunti e proposte si intrecceranno a momenti di intrattenimento e educazione ambientale. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile seguire l’evento Facebook sulla pagina del CSV Terre Estensi e la pagina Instagram di Incontri Verdi.

Per sostenere il progetto, è possibile donare al crowdfunding sul sito di Produzioni dal basso attraverso diverse modalità di pagamento e scegliendo la ricompensa preferita al seguente link → sostieni.link/30399.

