A Comacchio Primola chiude il corso per B&B in grande stile Consegna degli attestati

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Caterina Bonazza, Coordinatrice del corso

Si è concluso nei giorni scorsi il corso, di grande successo, su come avviare e gestire un B&B ed un’attività ricettiva extra alberghiera che si è tenuto a Comacchio nei mesi scorsi. L’iniziativa ha visto i numerosi corsisti, provenienti da Comacchio e da tutta la provincia di Ferrara impegnati in un fitto calendario di lezioni, in cui si sono alternati numerosi professionisti del settore: docenti esperti di turismo, operatori turistici e anche rappresentati di cariche pubbliche. Il corso, che ha riguardato attività come i Bed and Breakfast, affittacamere, case vacanza, albergo diffuso, locazione turistica, è stato promosso dall’Associazione Primola sez. lidi Comacchiesi, ha avuto una durata complessiva di 4 mesi per circa 30 ore di lezioni (una parte on line per via del covid). Tra gli argomenti affrontati: la normativa turistica del ricettivo, come costruire i prodotti turistici; quali turisti ospitare nelle future attività ricettive e il web per la promozione e la commercializzazione della nostra ospitalità; quali servizi offrire agli ospiti; come costruire un buon reddito, con la futura attività ricettiva, con o senza partita Iva; l’erogazione dei finanziamenti agevolati. “Siamo molto soddisfatti del successo del corso, a Comacchio un corso di questo tipo non si era mai svolto e la risposta è stata grande questa attività – commenta la coordinatrice del corso Caterina Bonazza – ha avuto l’obiettivo di formare un gruppo di nuovi giovani imprenditori che opereranno sul territorio con attività ricettiva di tipo extra alberghiero come b&b, affittacamere o la casa vacanza nonché di tipo alberghiero di piccole dimensioni. Abbiamo avuto modo di sviluppare le tecniche commerciali e gestionali degli allievi”. Alla consegna degli attestati presente anche una delegata del Parco del Po, che ha proiettato un interessante ‘visite guidate virtuale nel Parco del Delta del Po. Questi i nuovi operatori turistici: Crociara Alex, Mazzini Elena, Marchini Davide, Tomasi Melissa, Cinti Maria, Carli Massimo,Guidi Sara,Poli Marica, Boscolo Annarita, Fanuzzi Maria Grazia, Furegato Nelda, Boccacini Gianluca, Arveda Massimiliano, Gaiba Elena, Balbino Debora, Chierici Maria Cristina, Grictan Svetlana, Pierantonio Luciani, Carla Mairla, Luciani Genny, Simoni Alberto, Beccari Michele, Luciani Annalisa, Chierici Cristina, Grandi Alberto, Carli Federica, Cavallari Linda, Luciani Emanuele, Pisa Manuela.

Commenta