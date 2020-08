A Ferragosto chiuso il mercato coperto di via Montebello

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Coldiretti Ferrara

Nella settimana di Ferragosto una piccola pausa per il Mercato Coperto di Campagna Amica ma i prodotti di stagione a km zero si troveranno senza problemi.

In occasione del Ferragosto il Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara nella ex chiesa di San Matteo in via Montebello 43, sarà chiuso dal 11 al 17 agosto, per riaprire con il consueto orario dalle 8.30 alle 13.30 martedì 18 agosto.

Nessuna chiusura invece per l’Agrimercato di Grisù, presso l’ex caserma dei vigili del fuoco di Via Poledrelli a Ferrara (ingresso da Via Ortigara) che sarà regolarmente aperto mercoledì dalle 8.00 alle 13.00.

I prodotti di stagione della filiera corta agricola si potranno trovare ogni mercoledì dalle 17.00 alle 23.00, anche al Lido degli Estensi, sul viale delle Querce, nei pressi di Porta Ravenna, fino al prossimo 9 settembre, oltre che direttamente nei punti vendita delle aziende accreditate a Campagna Amica.

L’elenco delle aziende agricole, degli agriturismi e delle altre strutture aderenti a Campagna Amica, nelle sue diverse declinazioni, ma accumunate dalla valorizzazione della filiera corta agricola italiana di qualità, si può trovare sul sito www.campagnamica.it, oppure scaricando l’app Campagna Amica da installare sul proprio smartphone per portare con se un utile compagno di viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane.

